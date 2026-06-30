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菲國搶裝屋頂太陽能板 躍全球最大買家

編譯劉忠勇／綜合報導
菲律賓民眾近來為了減輕飆漲電費的負擔，正蜂擁安裝屋頂太陽能板。（美聯社）
菲律賓民眾近來為了減輕飆漲電費的負擔，正蜂擁安裝屋頂太陽能板。（美聯社）

菲律賓民眾近來為了減輕飆漲電費的負擔，正蜂擁安裝屋頂太陽能板。自伊朗開戰以來，菲律賓已成為全球購置太陽能板支出最高的國家。

數據顯示，截至5月的三個月，菲律賓太陽能板進口額達4.07億美元，較去年同期暴增145%。即使中國取消出口退稅，5月太陽能板出口量下滑13%，對菲律賓出口仍增加近三成。表面上，荷蘭仍是規模最大的太陽能板市場，但專家說，這主要是因為荷蘭是轉口樞紐。

菲國最大電力供應商馬尼拉電力公司（Meralco）自2月底中東衝突爆發以來，已調高電價10%。以每月用電200度估算，一般家庭電費支出約占每月收入12%。菲律賓幾乎沒有電價補貼，住家電價高居東南亞之冠；新加坡電價也高，但民眾平均購買力約高出13倍。

因電價不斷上漲，菲國民眾像39歲軟體工程師薩巴特拉一樣，終於痛下決心裝設太陽能。他最近花了57萬披索（約9300美元），在和三人合住的馬尼拉住宅裝設系統。他認為，未來中產階級可能有三分之一採用太陽能。

馬尼拉創業者波爾西恩庫拉（Jason Porciuncula）今年1月裝設了一套12瓩的太陽能系統並配備儲能電池，5月電費創歷史新高之際，他一個月電費反而降至去年夏季的1/5。

能源智庫Ember預估，未來兩年菲律賓分散式太陽能裝置容量可能增至3,500千瓩（MW），接近目前大型太陽能電場規模的三倍，投資回收期也可從四年縮短至3.1年。

菲律賓仰賴進口煤炭和天然氣發電，目前太陽能發電占全國用電仍不到4%。披索持續走貶進一步推高電價，帶動通膨攀升至多年高位，也拖累經濟成長。

不過，太陽能熱潮也面臨零件囤積、設備價格波動、品質把關不足和安裝人力跟不上需求等問題。政府雖提供最高50萬披索、利率5%的太陽能貸款，但排除民間企業員工。安裝費通常高於家庭年均收入35.32萬披索，前期成本仍是最大障礙。

精華 FAQ

  • 主因是電價持續上漲、家庭負擔加重，民眾轉向屋頂太陽能以降低長期支出；同時披索貶值推升進口成本，使裝設需求更集中爆發。

  • 截至5月的三個月，進口額達4.07億美元，較去年同期暴增145%。能源智庫估計，未來兩年分散式太陽能容量可能增至3,500MW。

  • 最大障礙是前期安裝費高於多數家庭年收入，此外還有零件囤積、價格波動、品質把關不足與安裝人力短缺，讓普及速度受到限制。

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