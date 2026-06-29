我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

世界盃／德國爆冷出局 巴拉圭PK大戰淘汰4屆冠軍

傳晶圓清洗用CO2供給吃緊 三星、SK海力士急搶購

編譯陳苓／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
消息傳出，南韓清洗先進晶圓所需的高純度二氧化碳（CO2）短缺。（路透）
消息傳出，南韓清洗先進晶圓所需的高純度二氧化碳（CO2）短缺。（路透）

南韓消息傳出，清洗先進晶圓所需的高純度二氧化碳（CO2）供給吃緊。目前尚未影響三星電子和SK海力士生產，但兩家公司加價搶購，仍難以取得。業界估計，短缺情況可能持續到年底。

韓媒The Elec報導，知情人士透露，供給短缺尚未衝擊三星和SK海力士生產，但庫存緩衝持續減少，促使兩家公司加緊採購。但縱使提高價碼，要取得額外供給仍日益困難。氣體供應商高層表示：「原料完全不夠，我們無法供給客戶所需數量。短期內沒有實際方式能提高產量」。

高純度CO2用於半導體清洗，液態CO2進入超臨界（supercritical）狀態時，會兼具液體和氣體特質，液態般的濃度能有效溶解晶圓殘留物與污染物，而氣態特質能深入線路細部，去除晶片結構深處的微粒。先進半導體的線路間距極窄、深寬比高，需要超臨界清洗。

未純化CO2是煉油、石化、氫能生產的副產品。業界人士指出，伊朗衝突下，原油供給不穩，導致南韓石化廠產能利用率下滑，讓CO2短缺惡化。液態CO2價格自年初以來，估計已經上漲兩成，業界預料供給吃緊將持續到今年底。

精華 FAQ

  • 報導指出，短缺的是用於先進晶圓清洗的高純度二氧化碳，也就是CO2。它在超臨界狀態下可同時發揮液體與氣體特性，適合清除殘留物與深層微粒。

  • 目前尚未影響兩家公司生產，但庫存緩衝正在持續減少，因此已開始加緊採購。即使提高價碼，額外供給仍越來越難取得，顯示壓力正在升高。

  • 業界指出，伊朗衝突導致原油供給不穩，連帶使南韓石化廠產能利用率下滑，而未純化CO2又多來自煉油、石化與氫能副產品，因此短缺情況被進一步惡化。

南韓 三星

上一則

歐洲央行升息力道將放緩？拉加德：不必再像2022年那樣重手打通膨

下一則

美股道瓊創新高、費半勁揚近4% 逢低買盤帶動科技股反彈

延伸閱讀

記憶體晶片吃緊為何無法解決？五要點看AI如何打亂供應鏈

記憶體晶片吃緊為何無法解決？五要點看AI如何打亂供應鏈
韓媒：SK海力士擬在清州再蓋一座晶圓廠擴充NAND產能

韓媒：SK海力士擬在清州再蓋一座晶圓廠擴充NAND產能
南韓借鏡台積電 分散全國生產 打造三大半導體基地

南韓借鏡台積電 分散全國生產 打造三大半導體基地

三星、SK海力士領軍大投資 未來十年新增投資將高達2,000兆韓元

三星、SK海力士領軍大投資 未來十年新增投資將高達2,000兆韓元

熱門新聞

紐時記者出書披露馬斯克點名台積電主導全球晶片市場，一旦中國犯台將造成經濟崩潰。圖為台積電的商標。（路透）

紐時新書：馬斯克籲川普在台灣外生產高階晶片

2026-06-23 07:49
中國智譜發表的AI大模型GLM-5.2已可與Anthropic和OpenAI並駕齊驅，且股價飆漲，震驚矽谷。圖為智譜開發的小龍蝦。（路透）

中國大模型「智譜」獲評全球第1 震撼矽谷

2026-06-24 02:28
費城半導體指數周一創新高後，周二竟大跌逾千點，重挫近8%，30檔成分股全數收黑。圖為美股期貨與選擇權交易員。(路透)

整理包／全球晶片股為何慘遭血洗？還會再崩嗎？五大因素一次看

2026-06-23 21:16
中國積極推動人民幣國際化，已在貿易結算、CIPS與數位人民幣等面向建立替代金融體系，但仍受資本管制、使用網絡有限等因素影響。（路透）

人民幣國際化卡關 歐學者：很少人會選擇中國金融工具

2026-06-25 08:59
從南韓到美國，全球晶片股23日重挫，費城半導體指數當日收跌近8%。(路透)

晶片股大跌該逃嗎？華爾街大多頭：往例顯示買進機會來了

2026-06-24 08:54
美軍中央司令部表示，伊朗無人機攻擊荷莫茲海峽一艘貨輪後，美軍對伊朗發動空襲。畫面顯示一處不明地點發生爆炸並升起濃煙。 （路透）

伊朗襲擊長麗輪惹怒川普 下周開盤前先回顧這五件國際大事

2026-06-27 06:10

超人氣

更多 >
坐經濟艙不等於腿伸不直 6航空公司椅距寬到被評為最舒適

坐經濟艙不等於腿伸不直 6航空公司椅距寬到被評為最舒適
公寓失火 加大華生資產全燒沒 1錯誤恐讓他得不到賠償

公寓失火 加大華生資產全燒沒 1錯誤恐讓他得不到賠償
這款亞洲熱賣零食終於進Costco 顧客狂讚：停不了口

這款亞洲熱賣零食終於進Costco 顧客狂讚：停不了口
最高法院拒絕推翻川普遭女作家提告性侵並定罪的裁決結果

最高法院拒絕推翻川普遭女作家提告性侵並定罪的裁決結果
37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕