歐洲央行升息力道將放緩？拉加德：不必再像2022年那樣重手打通膨

歐洲央行總裁拉加德表示，歐洲經濟韌性已提升，如今不必再像2022至2023年那樣，以大幅升息對抗通膨。（路透）

歐洲央行 總裁拉加德周一表示，如今毋須再以2022至2023年間的強度對抗通膨，暗示決策者傾向以有限度的升息應對。

她在歐洲央行年度辛特拉論壇開幕致詞時表示，決策官員現在可以根據當前衝擊，對利率做出「審慎且適度的調整」。她認為，歐洲經濟韌性已提升，不再需要危機時期那種大規模貨幣政策。

拉加德表示，歐洲央行已走出金融危機後沿用十多年的政策模式，如今利率再次成為央行最主要的政策工具。她強調，6月升息並非為防範未來通膨風險而採取的「保險式升息」。她表示，如果當時沒有升息，2027年及2028年的通膨率都將高於央行2%的目標。

拉加德表示，在所有評估情境下，6月升息都有充分理由。

關於未來利率路徑，拉加德未給出具體指引。根據路透估算，市場仍預期歐洲央行將於10月前再升息1碼。

她表示：「我們不再需要複雜的前瞻指引，決策將依據經濟數據，逐次會議做出判斷。」她並指出，在經歷2022至2023年通膨急升、預測失準後，歐洲央行已改採更細緻的油價、天然氣及電價預測模型，使經濟預測品質明顯改善。

她也表示，歐洲經濟近年韌性明顯提升。儘管近年接連遭遇近百年來最大規模的美國關稅調升，以及國際能源總署（IEA）所稱史上最大石油供應中斷等衝擊，她坦言代價相當可觀，但強調歐元區經濟「並未脫軌」。