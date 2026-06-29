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中國AI資安能力追上Anthropic 白宮監管反助低價模型崛起

編譯劉忠勇／綜合外電
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智譜AI本月推出的新模型GLM-5.2，在找出軟體漏洞方面已可媲美美國最新模型。...
智譜AI本月推出的新模型GLM-5.2，在找出軟體漏洞方面已可媲美美國最新模型。（路透）

中國人工智慧模型（AI）在部分網路安全領域的表現，已追上Anthropic強大模型Mythos，可見美中AI差距正快速縮小，也可能迫使白宮重新檢討AI政策。

華爾街日報引述資安研究人員報導，中國智譜AI本月推出的新模型GLM-5.2，在找出軟體漏洞方面已可媲美美國最新模型，不過在其他任務上仍落後Anthropic和OpenAI。隨著企業設法壓低失控的AI成本，對中國模型使用量大增，微軟等公司也正評估是否在平台上提供這些模型。

GLM-5.2屬開放權重模型，可下載後在任何硬體上執行、修改，不受原廠監督。這類模型能讓使用者完全掌控系統，但也方便駭客暗中運用。資安公司Semgrep測試顯示，GLM-5.2在部分基準測試中勝過Anthropic的Claude Opus 4.8，接受進一步指令後，兩者抓漏洞的能力都可追上Mythos。

中國資安公司360也推出找漏洞工具「圖龍鋒」，宣稱效能可比Mythos。360創辦人周鴻禕說，這類足以改變網路戰格局的工具不能只掌握在美國手中。

中國技術飛快進步之際，美國卻因資安疑慮限制本國模型。OpenAI已縮限GPT-5.6存取，Anthropic的Fable 5也遭封鎖，Mythos 5直到近日才恢復開放部分可信賴機構使用。批評人士認為，美國一面限制本國AI公司，一面允許先進晶片出口中國，形同削弱自身優勢，反而鼓勵全球企業改用更便宜、能力又不差的中國開放權重模型。

精華 FAQ

  • GLM-5.2在找出軟體漏洞的測試中，已可與美國最新模型媲美，部分基準甚至勝過Anthropic的Claude Opus 4.8。這顯示中國模型在特定資安任務上進步很快。

  • 因為開放權重模型可下載到任何硬體執行，還能被自由修改，企業可完全掌控部署與成本，駭客也能暗中使用，降低外部監控風險，提升濫用的可能性。

  • 美國對本國模型採取縮限或封鎖措施，卻仍允許先進晶片出口中國，批評者認為這會削弱美國優勢。企業若追求更便宜方案，可能轉向中國開放權重模型。

白宮 微軟 OpenAI

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