繞過賭博禁令 日本新型預測平台崛起 不賭現金、靠這些獎勵讓人上癮
即使像Polymarket、Kalshi這類預測市場平台近年迅速崛起，成為全球主流，但在日本、中國與南韓這些設有嚴格反賭博規定的地方，這類平台仍被視為不可涉足的領域。不過，在日本，一些新創公司開始尋找繞過法規的方式，塑造出另類的預測平台。
彭博資訊報導，由不到30歲Z世代創業者推出的本土平台正帶動上述趨勢，例如成立僅七個月的預測平台Miraima，這類App可讓使用者押注真實世界中的事件，贏得點數後可轉換為禮物卡這類金錢獎勵。由於禮物卡僅是間接支付系統，藉此維持平台合法性，就如同日本規模約1,000億美元的柏青哥打彈珠產業所採取的變通做法。
一位20多歲的IT工程師龜井隆二（音譯）表示，他對這類預測平台「有點上癮」，表示自己在Miraima等平台每月賺取超過1萬日圓的點數。他是足球迷，主要押注體育比賽上，「只要有空，或是有可能影響賠率的新聞出現，我就會打開這些App」。
雖然這些App仍處於剛推出階段，但強烈成癮性已推動用戶快速成長。Miraima是日本最大預測平台，自去年11月推出以來，每月活躍用戶已接近100萬。根據蘋果日本App Store的資料，它與AI飲食與體重管理應用程式Calsee（卡路希） 等熱門App一樣，是成長最快的產品之一。競爭對手Poyp今年稍早推出類似應用，而遊戲公司Gumi也6月推出基於點數的預測遊戲。
這些新興的日本預測市場平台在設計上與Polymarket、Kalshi類似，允許使用者對體育比賽、股市走勢、真人秀節目等即時事件結果下注。玩家選擇二元或多選項的結果，若預測正確即可獲得獎勵。然而，這些平台並不涉及真實金錢交易，整個系統建立在非金錢的虛擬代幣之上，之後可兌換為禮券或零售忠誠點數。
這些App利用近年在日本流行的「集點活動」文化，也就是消費者透過支付平台如PayPay、Rakuten集點，可用於購物，就像航空公司的旅客累積飛行里程一樣。Miraimau用戶註冊帳號後，可透過觀看廣告或玩內建遊戲獲得點數來下注。當玩家獲勝後，點數可用於再下注、兌換成亞馬遜禮品卡，或在PayPay與Rakuten上用於支付。
Miraima創辦人表示，公司已轉虧為盈，主要收入來自用戶觀看廣告或下載App所產生的佣金，但與全球加密貨幣預測市場相比，利潤仍非常微薄。
目前日本已有一些國會議員呼籲更深入檢視使用金錢的預測市場。亞洲鄰國已更快採取限制措施。南韓媒體監管機構上月表示，已開始正式審查Polymarket是否涉及非法賭博內容。印度要求網路供應商封鎖Polymarket、Kalshi等網站，印尼也在5月因賭博疑慮禁止Polymarket。中國雖未明確禁止預測市場，但有嚴格全面的賭博禁令。
平台不直接使用真實金錢下注，而是以虛擬點數運作，獎勵再轉成禮品卡或支付點數，藉由間接支付機制維持合法性。 Miraima透過體育與事件預測吸引用戶，再結合廣告、下載與集點獎勵設計，讓人容易反覆使用，因此月活躍用戶很快逼近百萬。 南韓已審查Polymarket是否涉非法賭博，印度要求封鎖相關網站，印尼則因賭博疑慮禁用，顯示監管正明顯趨嚴。
精華 FAQ
平台不直接使用真實金錢下注，而是以虛擬點數運作，獎勵再轉成禮品卡或支付點數，藉由間接支付機制維持合法性。
Miraima透過體育與事件預測吸引用戶，再結合廣告、下載與集點獎勵設計，讓人容易反覆使用，因此月活躍用戶很快逼近百萬。
南韓已審查Polymarket是否涉非法賭博，印度要求封鎖相關網站，印尼則因賭博疑慮禁用，顯示監管正明顯趨嚴。
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