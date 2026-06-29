三星、SK海力士領軍大投資 未來十年新增投資將高達2,000兆韓元
南韓周一正式公布鞏固科技強國地位的遠大計畫，由三星電子和SK海力士領軍，將大舉投資記憶體晶片、資料中心和機器人。
南韓產業部長周一說，三星集團和SK集團計劃各自興建兩座晶圓廠，總投資額達800兆韓元。南韓整體目標是在五年內把DRAM產能提高一倍。三星和SK海力士高層在簡報時坐在總統李在明身旁，預料會說明未來投資的細節。韓國經濟日報報導，業者準備宣布未來十年新增投資最高達2,000兆韓元（約1.2兆美元）。
南韓科技業如此大手筆支出，顯示政府急於維持在AI關鍵記憶體晶片領域的領先地位，同時確保長期國家安全。這波由三星和SK海力士領銜的投資金額，已逼近微軟等超大規模資料中心業者驚人的預算，也接近中國所草擬的五年2,950億美元投資藍圖。
韓國經濟日報報導，三星和SK海力士計劃在南韓西南部光州一帶興建四至五座半導體廠。三星還打算在忠清南道興建晶片封裝廠，SK海力士則會擴建忠清北道的NAND廠。
三星電子和SK海力士股價都下跌逾5%，延續上周五頹勢。雖然AI對記憶體晶片的龐大需求推升兩家公司股價，但隨著競爭升溫，獲利能否持續仍受到質疑。
青瓦台將這項計畫稱為「三大躍進計畫」。產業、科學、氣候和國土部門官員預定下午2時說明政府政策措施。三星電子會長李在鎔和SK集團會長崔泰源也預定出席。
這項報導所謂的十年資本支出計畫，規模大致相當於里昂證券估計全球超大規模資料中心業者在2027年一年的支出。而三星已宣布，2026年資本支出將超過700億美元，超過台積電預料支出的560億美元。
李在明希望把策略性投資引導到首爾以外地區，為地方經濟培育新的成長引擎和高薪工作。
花旗在報告中說，這項由南韓政府主導的龐大投資，應可帶動南韓半導體供應鏈成長，包括半導體設備產業。花旗看好南韓半導體設備股，理由是「AI需求前景看好，以及新建產能擴充計畫加速推進」。
計畫由三星電子與SK海力士領軍，重點投入記憶體晶片、資料中心與機器人，並以大規模擴產鞏固南韓在AI關鍵晶片領域的領先地位。 南韓產業部表示，兩大集團都計劃各建兩座晶圓廠，合計投資達八百兆韓元；另將在光州、忠南與忠北擴建相關半導體產能。 花旗認為此舉可帶動半導體設備等供應鏈成長，但市場也擔心競爭加劇下獲利能否持續；三星與SK海力士股價已先下跌逾5%。
精華 FAQ
計畫由三星電子與SK海力士領軍，重點投入記憶體晶片、資料中心與機器人，並以大規模擴產鞏固南韓在AI關鍵晶片領域的領先地位。
南韓產業部表示，兩大集團都計劃各建兩座晶圓廠，合計投資達八百兆韓元；另將在光州、忠南與忠北擴建相關半導體產能。
花旗認為此舉可帶動半導體設備等供應鏈成長，但市場也擔心競爭加劇下獲利能否持續；三星與SK海力士股價已先下跌逾5%。
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