三星、SK海力士領軍大投資 未來十年新增投資將高達2,000兆韓元

三星集團和SK集團計劃各自興建兩座晶圓廠，總投資額達800兆韓元。（路透）

南韓 周一正式公布鞏固科技強國地位的遠大計畫，由三星 電子和SK海力士領軍，將大舉投資記憶體晶片、資料中心和機器人。

南韓產業部長周一說，三星集團和SK集團計劃各自興建兩座晶圓廠，總投資額達800兆韓元。南韓整體目標是在五年內把DRAM產能提高一倍。三星和SK海力士高層在簡報時坐在總統李在明 身旁，預料會說明未來投資的細節。韓國經濟日報報導，業者準備宣布未來十年新增投資最高達2,000兆韓元（約1.2兆美元）。

南韓科技業如此大手筆支出，顯示政府急於維持在AI關鍵記憶體晶片領域的領先地位，同時確保長期國家安全。這波由三星和SK海力士領銜的投資金額，已逼近微軟等超大規模資料中心業者驚人的預算，也接近中國所草擬的五年2,950億美元投資藍圖。

韓國經濟日報報導，三星和SK海力士計劃在南韓西南部光州一帶興建四至五座半導體廠。三星還打算在忠清南道興建晶片封裝廠，SK海力士則會擴建忠清北道的NAND廠。

三星電子和SK海力士股價都下跌逾5%，延續上周五頹勢。雖然AI對記憶體晶片的龐大需求推升兩家公司股價，但隨著競爭升溫，獲利能否持續仍受到質疑。

青瓦台將這項計畫稱為「三大躍進計畫」。產業、科學、氣候和國土部門官員預定下午2時說明政府政策措施。三星電子會長李在鎔和SK集團會長崔泰源也預定出席。

這項報導所謂的十年資本支出計畫，規模大致相當於里昂證券估計全球超大規模資料中心業者在2027年一年的支出。而三星已宣布，2026年資本支出將超過700億美元，超過台積電預料支出的560億美元。

李在明希望把策略性投資引導到首爾以外地區，為地方經濟培育新的成長引擎和高薪工作。

花旗在報告中說，這項由南韓政府主導的龐大投資，應可帶動南韓半導體供應鏈成長，包括半導體設備產業。花旗看好南韓半導體設備股，理由是「AI需求前景看好，以及新建產能擴充計畫加速推進」。