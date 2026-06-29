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三星、SK海力士砸5,180億美元擴產 因較預期保守Kospi跌幅收斂

編譯劉忠勇／綜合外電
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三星電子會長李在鎔（右）與SK集團會長崔泰源（左）。(歐新社)
三星電子會長李在鎔（右）與SK集團會長崔泰源（左）。(歐新社)

南韓總統府周一公布大規模科技投資計畫，三星電子和SK海力士各興建兩座晶圓廠，總投資額達800兆韓元（約5,180億美元）。南韓股市Kospi由重挫3.4%收斂為小跌。

這項計畫將依各地產業優勢分工。西南部光州將打造成新的記憶體製造重鎮，天安和溫陽則發展為高頻寬記憶體（HBM）封裝中心。

三星電子會長李在鎔說，目前產能不足以滿足需求，考慮在光州投資，並加快首都圈晶圓廠建設。他說：「這是一場和時間的競賽。」

三星也計劃在慶尚北道龜尾晶圓廠導入人形機器人，並分別在仁川、蔚山和釜山擴大生技、電池及載板投資。

SK集團會長崔泰源則說，計劃投入1,000兆韓元興建AI資料中心，另投入1,100兆韓元推動晶片供應計畫，但未說明投資時程。他說，SK會密切觀察市場變化，再逐步推進投資。

崔泰源還說，SK計劃在2035年前建置15百萬瓩（GW）AI資料中心容量，這些設施將成為國家基礎建設，也是實體AI時代的骨幹。

三星電子和SK海力士收盤各跌3.8%和2.3%，跌幅有所收斂。南韓Kospi指數小跌0.2%。

新加坡Klay Group共同投資長 Uday Vikram說：「和先前市場流傳的資本支出相比，這次公布的金額顯然還在可控範圍。話雖如此，由於記憶體廠商目前獲利豐厚，將資金投入產能擴充對南韓經濟和產業基礎而言是利多。」

首爾Timefolio Investment Management基金經理金南浩（音譯）說：「市場今天一開始偏向生技股，但兩大半導體公司負責人出面公布計畫後，資金又開始回流半導體股。」

首爾NH投資證券股票交易員 Roy Lim說：「大部分內容周末已經公開，目前還沒有新的利多。這波反彈主要是因為不確定性消除，這場活動也緩解市場對三星和SK海力士晶片景氣循環可能觸頂的疑慮。」

精華 FAQ

  • 南韓總統府公布的計畫顯示，三星電子與SK海力士將各興建兩座晶圓廠，合計投資額達800兆韓元，約相當於5,180億美元，屬於大規模科技擴產。

  • 計畫將依地區優勢分工，光州被規劃為新記憶體製造重鎮，天安與溫陽則發展成HBM封裝中心，藉此強化南韓半導體供應鏈與區域產業聚落。

  • 投資金額雖大，但比市場先前流傳的最悲觀版本更可控，因此不確定性下降。加上記憶體廠商獲利仍佳，資金回流半導體，推動Kospi跌幅縮小。

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