三星、SK集團大舉投資半導體、AI 南韓拚當全球高科技霸主

三星電子和SK集團宣布巨型投資案，將各投入至少1000兆韓元（約6500億美元），衝刺半導體、實體AI等先進科技。（路透）

南韓 28日預告，29日將宣布「三大超級計畫」，屆時三星 電子和SK集團也將同台宣布巨型投資案，預料將各投入至少1000兆韓元（約6500億美元），於半導體、人工智慧（AI）資料中心和實體AI等先進科技，在大首爾地區周圍設立產業聚落，把南韓推上世界AI與高科技霸主寶座。

青瓦臺 28日表示，總統李在明預定當地時間29日下午2時主持「南韓大飛越：三大超級計畫」會議，以平衡地區發展。產業、科學、氣候和國土相關部會首長，都將列席說明計畫細節，而且三星電子會長李在鎔與SK集團會長崔泰源也將出席，說明各自的投資藍圖。

綜合韓媒報導，三星集團與SK集團預料將在未來十年，各投資超過1000兆韓元。1000兆韓元已超越南韓今年728兆韓元的國家年度總預算，也將創南韓企業史上金額最高、規模最大的投資承諾。

南韓產業人士預期，三星和SK集團都將宣布，要在首都圈以外地方興建生產基地，形同公開承諾把記憶體超級行情所帶來的鉅額獲利，分享到首爾首都圈以外的地區。

李在明已在X上貼文表示，全羅南道是新晶片廠的絕佳場址。

每日經濟新聞報導，三星電子將首度宣布於西南部的湖南地方打造晶圓廠，計畫投資約300兆韓元，興建半導體前段晶圓廠，再加上半導體後段封裝設施、顯示器、以及AI資料中心等投資項目，整體投資金額預估突破1000兆韓元。

三星集團預料也不只著眼於半導體，更進一步將旗下電池、零組件及生醫等事業都納入最新投資案，實現李在鎔將生醫產業打造成「第二個半導體」的宏大目標。

SK集團也將公開與半導體、AI資料中心相關，總額約1100兆韓元的投資方案，據悉也包括在南韓的湖南地區興建半導體前段晶圓廠，光是半導體廠的投資金額預料就達700兆至800兆韓元。SK集團也計畫在全國五地打造大型AI資料中心。

現代汽車集團與LG則傳出將參與資料中心與機器人技術開發案。

這項超級計畫完全符合李在明打破首爾經濟壟斷的政策路線。大首爾地區2024年占全國經濟產值的52.8%，政府因此希望在各地打造數個能自給自足的工業樞紐。

然而，在野黨批評，此案無疑是執政黨在8月黨魁爭奪戰前夕，強迫企業大手筆投資，刻意嘉惠執政黨位於西南部的政治大本營。