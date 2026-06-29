記憶體、SSD報價瘋漲 索尼PS6售價估逾1000美元

供應鏈傳出，遊戲機霸主索尼下世代PS6主機的物料清單報價已逼近1000美元，售價也將飆高。（路透）

遊戲機漲價潮一波波，受記憶體、固態硬碟（SSD）報價瘋漲影響，繼微軟 宣布Xbox漲價，Valve新機Steam Machine售價開出1049美元起跳價格後，供應鏈傳出，家用遊戲機霸主索尼 下世代PS6主機的物料清單（BOM表）報價已逼近1000美元，售價也將飆高。

這意味售價1000美元的家用遊戲主機恐將成為市場新常態。

法人指出，家用遊戲機價格大漲，恐壓抑終端買氣，牽動鴻海 、和碩、台達電、正崴、群光等相關供應鏈遊戲機業務出貨。

今年上半年，市場盛傳，PS6 BOM表約為750美元上下，在索尼補貼下，該機初期售價大約落在699美元，但隨著零組件價格持續攀升，目前PS6物料清單再度上漲約200美元，已逼近1000美元大關。

業界預估，PS6將於2027年底或2028年初上市。索尼PS系列為全球家用遊戲主機之王，主力機種PS5上市至今累計銷量超過9000萬台，大幅超越競爭對手微軟的Xbox Series X／S系列。

全球主流家用遊戲主機首發價格從未超過1000美元，索尼於2006年推出的PS3首發價為599美元。業界研判，在記憶體、SSD價格短期內沒有回檔跡象下，下世代家用遊戲主機平均價格將超過1000美元，成為市場新常態。

索尼集團總裁十時裕樹日前在財報會議坦言，尚未決定新一代主機上市時間，售價也還未拍板定案，最大的問題在於記憶體供應持續吃緊，預料明年也不會改善。