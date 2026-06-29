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央行經濟憂慮曝光 未來五年恐出現停滯性通膨

編譯黃淑玲／綜合報導
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瑞銀（UBS）對全球央行外匯存底經理人的年度訪調顯示，多數受訪者認為，未來五年最可能出現的經濟情境是「停滯性通膨」。通膨居高不下、長期殖利率攀升，已取代地緣政治，成為央行的主要擔憂。

今年的調查發現，52%受訪者說五年內最可能面臨的狀況是「停滯性通膨」，前一個年度的調查時，比率只有39%。

瑞銀資產管理策略顧問主管卡斯特里說，通膨與長期殖利率上揚，又成憂慮焦點。外匯存底經理人慢慢轉向更多極的貨幣體系，歐元和人民幣成為分散配置的主要受益者。調查指出，未來一年內準備淨增持的貨幣，以人民幣居首。

42%受訪者計畫調降美元資產部位，高於2024年的29%。逾六成（63%）經理人預期美元將會轉弱，33%認為未來一年可能出現美債重組。

為替總經環境避險，黃金與通膨相關債券需求仍強，但黃金作為投資首選的看好度大減。最新調查中，只有29%認為黃金會是未來五年表現最佳的資產，較去年的67%明顯下降。以風險調整後的角度來看，表現最佳的資產類別，預計為已開發國家與新興市場股票。

殖利率 央行

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