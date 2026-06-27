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南韓晶片需求增 擬建第2生產聚落

編譯江昱蓁／綜合報導
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南韓總統府政策室長金容範表示，隨著晶片需求激增，南韓企業正在面臨加速興建工廠與設施的壓力，而政府與企業正討論在湖南與忠清地區推動第二半導體聚落，一旦拍板將向民眾說明。

金容範近日出席由民間媒體組織「觀勳俱樂部」舉辦的論壇時表示，雖然三星與海力士目前正在京畿道龍仁市建設大型半導體產業聚落，但「即使我們想在首都首爾周邊一帶建設更多廠房，那裡也已經沒有土地、電力及水資源」。

這意味著有必要在南韓其他地方興建半導體產業聚落，否則半導體業將轉移至國外。

他說，由於西南省分的電力與水資源豐富，政府與企業目前正考察光州一帶與全羅北道、全羅南道地段，以確定新產業聚落的候選位置。

湖南地區位在南韓西南部，包含了全羅北道、全羅南道及光州廣域市，忠清地區則是涵蓋忠清北道、忠清南道、大田廣域市以及世宗特別自治市，位在南韓中部。

他強調，這不是將正在建設的龍仁聚落外遷，而是「新建第二聚落」，「等到龍仁全數竣工後再另行開工會太晚，所以才先啟動該建設項目」。

他說，「應該把均衡的區域發展視作新的成長策略」，人工智慧（AI）時代需要的數據中心、先進製造業、再生能源及下一代電網等基礎設施，「與區域優勢密切相關」。

他評估南韓今年實際GDP成長率為3%，名目成長率將逾10%，國民人均收入近4萬美元，全國應討論如何分配晶片製造商巨額利潤帶來的超額稅收，並警告如果AI帶動成長卻不能廣泛分配其好處，會加劇最高與最低收入族群間的不平等。金容範先前曾提議發放「國民紅利」，使全體公民享受AI帶來的財富。

精華 FAQ

  • 因晶片需求急升，現有龍仁園區之外的擴產需求增加，但首都圈已缺乏土地、電力與水資源；若不在外地新建聚落，半導體產業可能外移至國外。

  • 政府與企業正考察南韓西南部的湖南地區，包含光州、全羅北道與全羅南道，也同步評估中部的忠清地區，以尋找適合的新產業聚落位置。

  • 他認為區域均衡發展應成為新的成長策略，因為AI時代所需的資料中心、先進製造、再生能源與電網設施，都與各地資源條件密切相關。

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