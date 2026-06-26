德媒：福斯將大刀出鞘 裁員規模上看10萬人 關閉多座德國工廠
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德媒報導，福斯汽車（VW）執行長布魯莫（Oliver Blume）表示，未來幾年計劃從目前全球員工中大裁員，規模上看10萬個職位，未來五年投資金額，也預計削減約15%至略高於1,300億歐元（1,480億美元）。
德國商業刊物Manager Magazin 26日引述消息人士報導，布魯莫和福斯財務長Arno Antlitz，計劃對公司進行全面重組。報導說，福斯旗下核心的VW品牌，以及零組件製造工廠，將由目前的集團架構中分拆出來，成立獨立實體。
報導指出，中期而言，福斯計劃關閉位於德國漢諾威（Hanover）、茲威考（Zwickau）和恩登（Emden）的生產設施，以及姊妹品牌奧迪（Audi）位於內卡蘇爾姆（Neckarsulm）的工廠；待目前在這些工廠生產的車款停產後，相關生產作業也將終止。
福斯未立即回應置評請求。
根據德媒引述消息人士，福斯未來幾年計劃從全球員工中裁減最多約十萬個職位，顯示公司正以大幅縮編因應經營壓力與重組需求。 報導指出，福斯未來五年投資金額預計削減約15%，降至略高於1300億歐元，反映公司希望透過控制資本支出，為全面重組騰出空間。 中期規劃中，福斯擬關閉漢諾威、茲威考與恩登的生產設施，以及奧迪位於內卡蘇爾姆的工廠；待現有車款停產後，相關產線也將終止。
精華 FAQ
根據德媒引述消息人士，福斯未來幾年計劃從全球員工中裁減最多約十萬個職位，顯示公司正以大幅縮編因應經營壓力與重組需求。
報導指出，福斯未來五年投資金額預計削減約15%，降至略高於1300億歐元，反映公司希望透過控制資本支出，為全面重組騰出空間。
中期規劃中，福斯擬關閉漢諾威、茲威考與恩登的生產設施，以及奧迪位於內卡蘇爾姆的工廠；待現有車款停產後，相關產線也將終止。
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