我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼兌現競選承諾 百萬戶穩租公寓凍漲

MTA橋隧施工區測速照相 6月30日啟用最高罰100元

德媒：福斯將大刀出鞘 裁員規模上看10萬人 關閉多座德國工廠

編譯吳孟真／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
德媒指出，福斯汽車（VW）執行長計劃在未來幾年，裁減全球多達10萬個職位。（路透...
德媒指出，福斯汽車（VW）執行長計劃在未來幾年，裁減全球多達10萬個職位。（路透）

德媒報導，福斯汽車（VW）執行長布魯莫（Oliver Blume）表示，未來幾年計劃從目前全球員工中大裁員，規模上看10萬個職位，未來五年投資金額，也預計削減約15%至略高於1,300億歐元（1,480億美元）。

德國商業刊物Manager Magazin 26日引述消息人士報導，布魯莫和福斯財務長Arno Antlitz，計劃對公司進行全面重組。報導說，福斯旗下核心的VW品牌，以及零組件製造工廠，將由目前的集團架構中分拆出來，成立獨立實體。

報導指出，中期而言，福斯計劃關閉位於德國漢諾威（Hanover）、茲威考（Zwickau）和恩登（Emden）的生產設施，以及姊妹品牌奧迪（Audi）位於內卡蘇爾姆（Neckarsulm）的工廠；待目前在這些工廠生產的車款停產後，相關生產作業也將終止。

福斯未立即回應置評請求。

精華 FAQ

  • 根據德媒引述消息人士，福斯未來幾年計劃從全球員工中裁減最多約十萬個職位，顯示公司正以大幅縮編因應經營壓力與重組需求。

  • 報導指出，福斯未來五年投資金額預計削減約15%，降至略高於1300億歐元，反映公司希望透過控制資本支出，為全面重組騰出空間。

  • 中期規劃中，福斯擬關閉漢諾威、茲威考與恩登的生產設施，以及奧迪位於內卡蘇爾姆的工廠；待現有車款停產後，相關產線也將終止。

德國

上一則

AI併購又添一樁 安森美砸62億美元收購Synaptics 搶攻智慧系統

下一則

Fed新任主席華許展現「鷹派」立場 已令市場長期通膨預期下降

延伸閱讀

不只做汽車 傳GM洽談供應洛克希德馬丁「武器零組件」

不只做汽車 傳GM洽談供應洛克希德馬丁「武器零組件」
馬斯克為Terafab搶EUV機台鋪路 「現身」ASML技術大會大談半導體計畫

馬斯克為Terafab搶EUV機台鋪路 「現身」ASML技術大會大談半導體計畫
Anduril傳洽購日產追濱廠 擬打造日本軍用無人機基地

Anduril傳洽購日產追濱廠 擬打造日本軍用無人機基地
再提霸主地位被偷走 川普：晶片不回美生產 課200%關稅

再提霸主地位被偷走 川普：晶片不回美生產 課200%關稅

熱門新聞

美國太空科技巨頭SpaceX股價經歷兩天下跌後，許多在其上市後進場的一般投資人幾乎吐回全部獲利。路透

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

2026-06-19 11:45
不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。（美聯社）

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

2026-06-18 08:09
為因應人口老化和財政吃緊等危機，各國政府都在考慮修訂退休相關法規，或許提高退休年齡，或許改變年金申領方式。 （美聯社）

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

2026-06-21 07:30
英特爾執行長陳立武坦承，自家晶圓代工業務仍遠遠落後台積電。(美聯社)

陳立武：英特爾代工遠落後台積電 這時間點才看得到成果

2026-06-20 10:14
紐時記者出書披露馬斯克點名台積電主導全球晶片市場，一旦中國犯台將造成經濟崩潰。圖為台積電的商標。（路透）

紐時新書：馬斯克籲川普在台灣外生產高階晶片

2026-06-23 07:49
美股「科技七巨頭」是由全球最具影響力的幾家科技企業組成，每個成員都是全球市值前10名的企業。（路透）

美股7巨頭誰值得買入？4檔被點名快上車 Nvidia入列

2026-06-18 00:30

超人氣

更多 >
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本
「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票
社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數

社安金2027年可望迎近年最大調升 退休族留意這些變數
李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了

李玟過世3年爆重大進展…遺囑執行人「這些人」全告了
南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元

南加這項副業正夯 有人靠它已賺近30萬美元