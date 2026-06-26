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韓元24小時交易不打烊 南韓放寬外匯管制 拚MSCI升級 擺脫韓國折價

編譯季晶晶／綜合外電
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南韓將自7月6日起實施韓元24小時交易制度，放寬外匯管制，盼提升市場開放程度並吸...
南韓將自7月6日起實施韓元24小時交易制度，放寬外匯管制，盼提升市場開放程度並吸引更多國際資金。（美聯社）

南韓外匯市場將自7月6日起正式改為24小時全天候交易，銀行業本周起已展開測試。這項改革將鬆綁自1997年亞洲金融風暴後實施的部分外匯管制措施，也反映南韓政策重心已與30年前完全相反。如今，建立完全開放的貨幣市場，已成為爭取MSCI將南韓升格為已開發市場的必要條件，有助提升南韓對全球投資人的吸引力。

全天候交易伴隨著風險。目前韓元兌美元仍接近17年低點，在流動性不足的時段，少量交易就可能引發劇烈波動。此外，今年南韓KOSPI指數翻倍創新高，海外投資人紛紛獲利了結或調整投資組合，創下歷來最大賣超；與此同時，南韓投資人仍持續大舉買進美股，也對韓元帶來壓力。

為降低流動性不足及交易中斷風險，南韓將開放境外投資人持有及交易韓元，並建立境外韓元結算系統及透支機制。

外匯政策主管官員表示，過去外國金融機構只能兌換韓元，未來透過境外韓元結算系統，可直接持有及運用韓元。由於無法隔夜持有韓元部位，外資過去須依賴衍生性金融商品管理隔夜曝險，不僅交易成本較高，也降低市場效率。

南韓兩年前已將韓元交易時間延長至凌晨2時，以涵蓋倫敦市場交易時段。目前約20%的即期外匯交易量發生在離岸交易時段，主要集中於倫敦早盤，延長至24小時可望進一步提升市場流動性。

不過，MSCI本周三仍將南韓列為新興市場，認為市場可及性問題仍未改善，即使延長外匯交易時間，在岸市場流動性仍不足，下一次檢討將於一年後進行。

南韓更大的目標，是消除所謂的「韓國折價」（Korea Discount）。外匯管制、政策不確定性及財閥治理透明度不足，長期壓低南韓股市估值，而此次外匯市場改革，正是改善其中一項結構性問題。

因應24小時交易，各大銀行已開始增聘夜班人力。韓亞銀行將增加3名員工；友利銀行將英國團隊擴編至4人；新韓銀行將在倫敦增聘1人，KB國民銀行已增加2人。

現年47歲的韓亞銀行外匯交易員南宮泰勳（音譯）擁有18年交易資歷，歷經雷曼兄弟倒閉、英國脫歐後英鎊重挫，以及2024年尹錫悅宣布戒嚴令後韓元暴跌等重大市場事件。他回憶剛入行時，交易時段僅從上午9時到下午3時，參與市場的金融機構屈指可數；如今市場規模大幅擴張，愈來愈多金融機構詢問韓元資產投資機會。他表示，市場需求顯著增加，未來工作量恐將暴增。

精華 FAQ

  • 主要是為了提升市場可及性與流動性，配合MSCI升級已開發市場的要求，也希望藉由更開放的貨幣市場，改善外資參與度與南韓資產吸引力。

  • 在流動性不足的時段，少量交易就可能放大韓元波動；而韓元目前接近17年低點，若再遇海外資金調整與獲利了結，匯率壓力可能進一步上升。

  • 政府將開放境外投資人持有與交易韓元，並建立境外韓元結算系統及透支機制，讓外資可直接持有韓元，減少過去依賴衍生品管理隔夜曝險的成本。

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