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亞洲科技股全面暴跌 Kospi盤中重摔9% 3大原因拖垮AI晶片行情

編譯劉忠勇／即時報導
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Kospi盤中一度重挫9%，本周第二度觸發暫停交易。（美聯社）
Kospi盤中一度重挫9%，本周第二度觸發暫停交易。（美聯社）

南韓股市26日再度暴跌，Kospi盤中一度重挫9%，本周第二度觸發暫停交易。三星電子和SK海力士盤中跌幅都超過10%，外資賣超韓股5兆韓元（約32億美元）。台灣和日本科技股也大跌，MSCI亞太資訊科技指數下跌逾6%，日本鎧俠（Kioxia）一度重摔12%，聯發科（2454）跌停10%，鴻海（2317）也跌3.5%。

26日這場急跌，可謂多重利空在同一天交會的結果。

1. 蘋果漲價，引爆記憶體需求反噬疑慮

蘋果以記憶體和儲存零組件短缺，調高Mac、iPad、家庭裝置和Vision Pro售價，在美股收盤股價重挫6.1%。微軟也第三度調漲Xbox售價，顯示零組件成本上升已開始轉嫁給消費者。

市場原本把記憶體漲價視為AI需求強勁的利多，如今反而開始擔心，晶片價格過高可能壓抑終端產品需求，反過來拖累記憶體景氣和整體AI行情。

盛寶市場首席投資策略師 Charu Chanana 說：「市場已不再把記憶體強勢視為整體AI行情的必然利多。記憶體需求雖證明AI基礎設施投資強勁，但也提高建置和使用AI的成本。」她警告，今日強勁的記憶體景氣，可能反而拖慢明日的AI行情。

2. OpenAI可能延後IPO，AI估值遭到重新檢視

OpenAI傳出可能把IPO延後至明年，引發市場對AI估值和資金回收時程的疑慮。大股東軟銀盤中重挫14%，拖累AI概念股。

IG市場分析師葉蔚文（Fabien Yip）說，OpenAI延後上市，反映科技股震盪已削弱散戶熱情，也讓市場重新檢視AI估值，衝擊從軟銀一路擴散至整個科技類股。

3. 南韓股市槓桿過高，放大跌勢

Kospi今年波動異常劇烈，散戶大量使用融資和槓桿ETF，成為助漲助跌的力量。三星和SK海力士合計占Kospi權重近60%，兩檔晶片股一旦急跌，便會拖累大盤。

Kospi自2000年以來共觸發11次熔斷，其中五次發生在今年。Kospi 200波動率指數最近兩天創新高，約為美國恐慌指數VIX的五倍。

瑞士隆奧策略師李浩民說，蘋果漲價和美國IPO延後傳聞，使市場更加擔心記憶體供應瓶頸和高價是否已接近極限；在各種槓桿交易推波助瀾下，劇烈波動恐怕還會持續。

此外，三星和SK海力士傳出即將宣佈規模達數千億美元的新投資，也使市場擔心產能大增後，未來供需可能反轉。短短一天前，市場才因美光樂觀財測和SK海力士赴美上市計畫大漲，如今卻轉眼翻空，顯示AI行情已從單純追逐成長，轉向計算成本、需求和估值能否承受。

精華 FAQ

  • 最直接的引爆點是蘋果因記憶體與儲存零組件短缺而調漲多項產品售價，市場因此擔心成本壓力已開始侵蝕終端需求，連帶拖累記憶體與AI相關股票。

  • OpenAI若延後上市，代表AI商業化與資金回收時程可能拉長，市場會重新檢視AI估值是否過高，並把疑慮擴散到軟銀等持股與整體科技板塊。

  • Kospi本來就受三星、SK海力士權重集中影響，加上散戶大量使用融資與槓桿ETF，當晶片股急跌時，賣壓便被放大，進一步觸發熔斷與連鎖下殺。

鴻海 南韓 日本

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