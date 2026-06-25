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跟進SK海力士搶搭AI記憶體熱潮 鎧俠明春赴美發行ADR

編譯劉忠勇／綜合外電
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鎧俠是NAND快閃記憶體供應商，今年已躍升為日本市值最高的企業。（路透）
鎧俠是NAND快閃記憶體供應商，今年已躍升為日本市值最高的企業。（路透）

鎧俠（Kioxia）計劃2027年春季在美國發行存託憑證（ADR），藉此掌握全球半導體股AI行情的強勁需求。

鎧俠財務長河村芳彥在公司年度股東會上說，鎧俠計劃在本會計年度於明年3月底結束後，進軍美國市場。

河村義彥在東京澀谷一座會議廳舉行的第八屆年度股東會上說：「我們鎖定的時程，是下一個會計年度之初，大約在4月、5月或6月。這項計畫對我們意義重大，因為能和美國市場建立直接連結，我們也會全力以赴，確保計畫成功。」

鎧俠是NAND快閃記憶體供應商，在AI帶動記憶體產品需求大增之下，今年已躍升為日本市值最高的企業。鎧俠如今也加入SK海力士行列，準備進軍全球最大的金融市場。

精華 FAQ

  • 鎧俠希望透過在美國發行ADR，直接連結全球最大金融市場，並搭上AI帶動的半導體股行情。公司認為此舉對擴大國際投資人基礎極為重要。

  • 依財務長說法，鎧俠將在本會計年度於明年3月底結束後，於下一會計年度初，也就是約4月、5月或6月間推動赴美計畫。

  • 鎧俠是NAND快閃記憶體主要供應商，受AI需求暴增帶動，今年已躍升為日本市值最高企業之一，並與SK海力士一同布局美國市場。

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