我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

咖啡廳拒眾議員高德曼進入 司法部啟動民權調查

長榮華府航線開航 北美客運增至10航點

韓媒：SK海力士擬在清州再蓋一座晶圓廠擴充NAND產能

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
SK海力士考慮在南韓清州興建一座新的NAND快閃記憶體晶圓廠。（路透）
SK海力士考慮在南韓清州興建一座新的NAND快閃記憶體晶圓廠。（路透）

南韓每日經濟新聞引述業界人士報導，SK海力士考慮在南韓清州興建一座新的NAND快閃記憶體晶圓廠，將是這家記憶體大廠擴大產能計畫的一環，預料會在6月29日於總統府舉行的會議上發布消息。

SK海力士的計畫可能以擴大投資忠清北道清州的NAND快閃記憶體晶圓廠為主。該公司2018年已在當地蓋了M15晶圓廠。

另一方面，三星電子也正在忠清地區天安和溫陽的封裝廠，生產高頻寬記憶體（HBM）等先進晶片。

SK集團會長崔泰源日前接受日媒訪問時己表示，為了因應人工智慧（AI）所需記憶體晶片需求暴增，SK海力士計劃在2034年前將晶圓產能擴增至目前的三倍。

精華 FAQ

  • 報導指出，SK海力士正考慮在南韓忠清北道清州興建新的NAND快閃記憶體晶圓廠，作為整體擴產計畫的一部分，並延續當地既有投資布局。

  • 新廠將以NAND快閃記憶體為主，目的在擴充公司整體晶圓產能，強化供應能力，並回應人工智慧應用帶動的記憶體晶片需求快速增加。

  • SK集團會長崔泰源表示，為滿足AI帶動的記憶體需求暴增，SK海力士計劃在2034年前，將旗下晶圓產能擴增至目前的三倍規模。

南韓 三星

上一則

LinqAlpha斬獲2026對沖基金服務大獎「最佳AI解決方案」獎項

下一則

高市拋日本14年370兆日圓長期投資藍圖 AI晶片支出逾100兆

延伸閱讀

崔泰源：SK海力士2034年前產能增至三倍 股價會繼續震盪下去

崔泰源：SK海力士2034年前產能增至三倍 股價會繼續震盪下去
SK海力士擬赴美發行ADR 募資290億美元

SK海力士擬赴美發行ADR 募資290億美元
師法台積電 SK海力士來美發ADR

師法台積電 SK海力士來美發ADR

撂倒三星 SK海力士躍南韓市值王 從差點破產的銅板股上演最強逆轉勝

撂倒三星 SK海力士躍南韓市值王 從差點破產的銅板股上演最強逆轉勝

熱門新聞

不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。（美聯社）

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

2026-06-18 08:09
美國太空科技巨頭SpaceX股價經歷兩天下跌後，許多在其上市後進場的一般投資人幾乎吐回全部獲利。路透

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

2026-06-19 11:45
為因應人口老化和財政吃緊等危機，各國政府都在考慮修訂退休相關法規，或許提高退休年齡，或許改變年金申領方式。 （美聯社）

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

2026-06-21 07:30
美股「科技七巨頭」是由全球最具影響力的幾家科技企業組成，每個成員都是全球市值前10名的企業。（路透）

美股7巨頭誰值得買入？4檔被點名快上車 Nvidia入列

2026-06-18 00:30
英特爾執行長陳立武坦承，自家晶圓代工業務仍遠遠落後台積電。(美聯社)

陳立武：英特爾代工遠落後台積電 這時間點才看得到成果

2026-06-20 10:14
紐時記者出書披露馬斯克點名台積電主導全球晶片市場，一旦中國犯台將造成經濟崩潰。圖為台積電的商標。（路透）

紐時新書：馬斯克籲川普在台灣外生產高階晶片

2026-06-23 07:49

超人氣

更多 >
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒
參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件

參眾兩院壓倒性通過「住房法案」川普不簽 提1條件
亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網
7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩

7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩