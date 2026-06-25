韓媒：SK海力士擬在清州再蓋一座晶圓廠擴充NAND產能

SK海力士考慮在南韓清州興建一座新的NAND快閃記憶體晶圓廠。（路透）

南韓 每日經濟新聞引述業界人士報導，SK海力士考慮在南韓清州興建一座新的NAND快閃記憶體晶圓廠，將是這家記憶體大廠擴大產能計畫的一環，預料會在6月29日於總統府舉行的會議上發布消息。

SK海力士的計畫可能以擴大投資忠清北道清州的NAND快閃記憶體晶圓廠為主。該公司2018年已在當地蓋了M15晶圓廠。

另一方面，三星 電子也正在忠清地區天安和溫陽的封裝廠，生產高頻寬記憶體（HBM）等先進晶片。

SK集團會長崔泰源日前接受日媒訪問時己表示，為了因應人工智慧（AI）所需記憶體晶片需求暴增，SK海力士計劃在2034年前將晶圓產能擴增至目前的三倍。