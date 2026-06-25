韓媒：SK海力士擬在清州再蓋一座晶圓廠擴充NAND產能
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南韓每日經濟新聞引述業界人士報導，SK海力士考慮在南韓清州興建一座新的NAND快閃記憶體晶圓廠，將是這家記憶體大廠擴大產能計畫的一環，預料會在6月29日於總統府舉行的會議上發布消息。
SK海力士的計畫可能以擴大投資忠清北道清州的NAND快閃記憶體晶圓廠為主。該公司2018年已在當地蓋了M15晶圓廠。
另一方面，三星電子也正在忠清地區天安和溫陽的封裝廠，生產高頻寬記憶體（HBM）等先進晶片。
SK集團會長崔泰源日前接受日媒訪問時己表示，為了因應人工智慧（AI）所需記憶體晶片需求暴增，SK海力士計劃在2034年前將晶圓產能擴增至目前的三倍。
報導指出，SK海力士正考慮在南韓忠清北道清州興建新的NAND快閃記憶體晶圓廠，作為整體擴產計畫的一部分，並延續當地既有投資布局。 新廠將以NAND快閃記憶體為主，目的在擴充公司整體晶圓產能，強化供應能力，並回應人工智慧應用帶動的記憶體晶片需求快速增加。 SK集團會長崔泰源表示，為滿足AI帶動的記憶體需求暴增，SK海力士計劃在2034年前，將旗下晶圓產能擴增至目前的三倍規模。
精華 FAQ
報導指出，SK海力士正考慮在南韓忠清北道清州興建新的NAND快閃記憶體晶圓廠，作為整體擴產計畫的一部分，並延續當地既有投資布局。
新廠將以NAND快閃記憶體為主，目的在擴充公司整體晶圓產能，強化供應能力，並回應人工智慧應用帶動的記憶體晶片需求快速增加。
SK集團會長崔泰源表示，為滿足AI帶動的記憶體需求暴增，SK海力士計劃在2034年前，將旗下晶圓產能擴增至目前的三倍規模。
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