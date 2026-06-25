Anduril傳洽購日產追濱廠 擬打造日本軍用無人機基地

日產汽車旗下的追濱工廠組裝廠。（路透）

路透引述知情人士報導，美國國防業者安杜里爾（Anduril）公司正洽談收購日產汽車位於神奈川縣的追濱工廠組裝廠，打算在日本 生產軍用無人機。

知情人士說，目前尚未做出決定。不過，若交易成真，這座象徵日本戰後產業復興的基地將轉型為武器製造中心。鴻海 曾有意收購這座工廠，以作為電動車代工製造據點，由於日產一直拖延談判，鴻海後來放棄計畫。

與此同時，日本首相高市早苗 政府正設法擴大國防製造能力，外界日益憂心台海危機可能把日本捲入其中，並迅速消耗武器庫存。

Anduril和日產若達成交易，也可能招來日本逐步背離戰後和平主義的質疑，這樁交易也考驗民眾是否支持把民用產業轉為國防生產。

此外，由於在日本生產的美國國防設備通常由本土企業取得授權製造，外資掌控的問題也可能隨之浮現。

消息人士說，日產目前仍和其他潛在買家洽談，且Anduril若要促成這筆交易，仍須先取得日本軍方的訂單。