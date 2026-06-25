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Anduril傳洽購日產追濱廠 擬打造日本軍用無人機基地

編譯劉忠勇／綜合外電
日產汽車旗下的追濱工廠組裝廠。（路透）
日產汽車旗下的追濱工廠組裝廠。（路透）

路透引述知情人士報導，美國國防業者安杜里爾（Anduril）公司正洽談收購日產汽車位於神奈川縣的追濱工廠組裝廠，打算在日本生產軍用無人機。

知情人士說，目前尚未做出決定。不過，若交易成真，這座象徵日本戰後產業復興的基地將轉型為武器製造中心。鴻海曾有意收購這座工廠，以作為電動車代工製造據點，由於日產一直拖延談判，鴻海後來放棄計畫。

與此同時，日本首相高市早苗政府正設法擴大國防製造能力，外界日益憂心台海危機可能把日本捲入其中，並迅速消耗武器庫存。

Anduril和日產若達成交易，也可能招來日本逐步背離戰後和平主義的質疑，這樁交易也考驗民眾是否支持把民用產業轉為國防生產。

此外，由於在日本生產的美國國防設備通常由本土企業取得授權製造，外資掌控的問題也可能隨之浮現。

消息人士說，日產目前仍和其他潛在買家洽談，且Anduril若要促成這筆交易，仍須先取得日本軍方的訂單。

精華 FAQ

  • 消息指出，Anduril洽談的是日產位於神奈川縣的追濱工廠組裝廠，若完成交易，將可能用作在日本生產軍用無人機的基地。

  • 因為追濱廠象徵日本戰後產業復興，若改作武器製造中心，外界會質疑日本是否逐步偏離戰後和平主義，也考驗民眾對民用轉軍用的接受度。

  • 消息人士表示，日產仍在和其他買家談判，Anduril要促成交易，還需先取得日本軍方訂單；此外，外資掌控與授權製造問題也可能成為障礙。

日本 鴻海 高市早苗

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