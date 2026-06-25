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師法台積電 SK海力士來美發ADR

編譯陳律安／綜合報導
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南韓記憶體大廠SK海力士將來美發行美國存託憑證（ADR），並在那斯達克交易所掛牌，目標籌資45.45兆韓元（294億美元）。專家指出，SK海力士此舉不僅是為充實銀彈，也是在師法台積電ADR的成功經驗。

彭博資訊報導，SK海力士24日聲明說，其ADR預計7月10日展開交易。這樁發行案由美國銀行、花旗、高盛和摩根大通承銷。SK海力士與三星電子、美光並列全球前三大高頻寬記憶體（HBM）製造商，在人工智慧基礎建設擴建潮中占據咽喉地位。

根據研調機構Counterpoint Research，以營收計算，截至2025年第4季，SK海力士掌握全球57%的HBM市場，但市場給予該公司的估值仍低於三星電子與美光等同業，本益比也遠低於對手。

SK海力士來美掛牌後，可望接觸更多美國投資人，有助縮小與同業的估值差距。已在美國發行ADR的亞洲半導體大廠包括台積電。台積電在美掛牌，能更容易取得外國投資人的資金。

百達資產管理駐新加坡投資組合經理魏瑟爾說：「（SK海力士）此舉背後很大一部分動機，無疑是台積電ADR的成功。台積電ADR流動性很高，長期較其在台掛牌股票享有溢價，全球投資人也很容易買進。」

根據監管文件，SK海力士打算把籌得資金用於擴建產能，並採購極紫外光（EUV）微影設備。

SK海力士獲SK集團收購前，原名海力士，甚至在2002年一度有被美光收購的可能。該公司重金押注HBM，曾引發質疑，因為當時並未為資料中心客戶廣泛應用。

SK海力士曾在第二代HBM晶片失足，2010年代後期落後三星，甚至討論是否要停止HBM開發，但最終決定加碼押注，全面改造技術，並大舉投資新產能，因為預期來自Nvidia輝達（另稱英偉達）的需求擴增。

精華 FAQ

  • 主要目的是籌措大額資金，支應擴產與設備採購，同時接觸更多美國投資人，提升公司在全球資本市場的能見度與估值。

  • 因台積電ADR在美國流動性高、長期享有溢價，且便於全球投資人買進。市場認為SK海力士希望複製這種資本市場效益。

  • 監管文件顯示，資金將用於擴建產能與採購極紫外光微影設備，以支撐HBM業務成長，並維持在AI基礎建設潮中的供應優勢。

台積電 那斯達克 南韓

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