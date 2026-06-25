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布蘭特原油跌破75美元 反映外界預期供給逐漸恢復

編譯陳苓季晶晶／綜合報導
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布蘭特油價跌破每桶75美元，為伊朗戰爭爆發以來首見。（路透）
布蘭特油價跌破每桶75美元，為伊朗戰爭爆發以來首見。（路透）

布蘭特油價跌破每桶75美元，為伊朗戰爭爆發以來首見，反映外界預期將有更多油輪通過荷莫茲海峽，石油供給將日漸恢復。

布蘭特原油期貨24日一度大跌3.1%至每桶74.68美元，為2月27日以來新低；伊朗戰爭在2月28日開打。與此同時，美國柴油價格也跌破每加侖5美元。據美國汽車協會（AAA），全美平均柴油價格降至每加侖4.98美元，低於4月高點的5.69美元，但仍高於伊朗戰爭前的3.76美元。

美國豁免伊朗石油禁令60天，加上船東對船舶通行中東的信心日增，導致油價暴跌。國際海事組織（IMO）表示，該組織接獲安全保證，數百艘船隻獲准離開波斯灣。國際能源總署（IEA）也估計，阿聯的原油出口，恢復至戰前的85%。  

另一方面，川普總統24日在真實社群上發文寫道，伊朗告訴他，不會對通過荷莫茲海峽的船舶收取通行費、保險費等費用。美伊首輪談判在22日結束，但兩方在許多方面說法不一，包括給伊朗的財務優惠、荷莫茲海峽控制權等。

不過，推動油輪重返荷莫茲海峽的主要原因並非風險消退，而是暴漲近三倍的運價；與此同時，數百艘滯留數月的油輪還得先清除船底附著的藤壺與海洋生物，才能真正重新投入運輸。

海事情報公司Windward表示，23日共有21艘船通過荷莫茲海峽，出港船隻包括一艘南韓籍貨櫃輪與一艘賴比瑞亞籍巨型油輪，顯示市場對通行安全的信心正逐步回升。

然而，Windward也提醒，目前海峽仍未完全開放，相關限制與風險依然存在。船東願意派船重返海峽的最大動力，是高昂運費。超大型原油輪（VLCC）日租費率目前約28萬美元，遠高於衝突前水準。雖然戰爭風險的保費仍居高檔（專家估計約為貨物價值的5%，高於衝突前的0.1%至0.2%），但昂貴的運費足以抵銷這項成本。

此外，專家警告停火局勢極為脆弱。彭博智庫航運分析師指出，船東是在持續變動的環境中試水溫，任何突發事件都可能導致進展倒退。

油輪要全面復航還面臨三大實質障礙。首先是船底生物淤積。滯留波斯灣數月的數百艘油輪，船底已附著大量藤壺、貽貝、藻類等海洋生物。船底附著物會增加阻力，降低燃油效率，由於燃料約占船舶營運成本的一半，清除作業勢在必行。

其次是產能恢復速度有限。即使海峽暢通，石油供給也無法瞬間回歸正常，預估未來數月僅能恢復約七成產量。

最後是繁瑣的行政與安全程序。後續還有待相關單位完成掃雷作業、船東取得保險公司核准，並遵守伊朗最新登記規定等層層關卡。

精華 FAQ

  • 主要因市場預期伊朗戰爭後，更多油輪將通過荷莫茲海峽，使石油供給逐漸恢復；同時美國豁免伊朗石油禁令，也增強了供應回升的預期，進而壓低油價。

  • 最主要的動力不是風險已消失，而是運價暴漲近三倍。雖然戰爭保費仍偏高，但高額日租費足以抵銷成本，讓船東願意試著把船重新派回航線。

  • 至少有三項障礙：船底長滿藤壺與海洋生物需先清理；石油產能短期無法完全恢復，預估僅回到七成；此外還要完成掃雷、保險核准與伊朗登記規定等程序。

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