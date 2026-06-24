AI算力海嘯引爆能源戰 專家示警歐盟難抗美中

比利時智庫Itinera共同執行長戴弗斯（Marc De Vos）坦言，目前歐盟沒有足夠的空間和電網容量，像美國、中國或中東國家一樣，投資大規模的AI數據中心。(中央社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： AI算力需求推升用電暴增，歐盟卻面臨電網容量與基建不足。

AI算力需求推升用電暴增，歐盟卻面臨電網容量與基建不足。 重點二： 能源危機、戰爭與成本上升，使歐盟更傾向保住既有產業。

能源危機、戰爭與成本上升，使歐盟更傾向保住既有產業。 重點三：專家與業界認為，核能、再生能源與電網現代化是關鍵解方。

人工智慧（AI）的算力海嘯正席捲全球之際，由俄烏戰爭、中東衝突引發的能源危機同時襲擊歐洲。地緣政治與經濟安全成了智庫與產業界關注焦點。面對美中夾擊，歐盟 在AI競賽中被徹底邊緣化的擔憂也甚囂塵上。

這場由AI算力引發的能源辯論，表面上聚焦於政策與基礎建設，然而在智庫學者與科技產業人士的眼中，這個問題本質上涉及了地緣政治的博弈，同時關乎歐盟的經濟安全。

專家憂歐盟電網容量不足 AI競賽難抗美中

比利時智庫Itinera共同執行長戴弗斯（Marc De Vos）接受中央社記者訪問時指出，理論上歐盟的綠色新政（Green Deal）意味著歐盟持續投資基礎設施和電網，而這些資源隨後將用於AI，但實際情況是，歐洲在創新上明顯落後，且陷入苦戰。

他說，目前歐盟更傾向於「留住現有的產業」，而不是「打造全新的產業」。這主要是因為正面臨嚴重的能源危機壓力、高昂的成本，以及對俄羅斯 的能源依賴；再加上俄烏戰爭爆發後引發成本劇烈飆升，現在又碰上中東局勢動盪。

戴弗斯認為，這些因素導致歐盟將大量的政治心力與公共資金，都投入在保護與挽救現存的產業上。也因此，目前在AI領域中，確實稱不上是一個主要的關鍵角色。

他說，目前無法預測未來發展AI的電力需求上限，但可以確定的是，目前歐盟沒有足夠的空間和電網容量，像美國、中國或中東國家一樣，投資大規模的數據中心。

歐洲政治碎片化 發展AI最大挑戰是歐洲自己

在地緣政治問題加劇的此時，歐盟發展AI時所面臨的另一個挑戰，戴弗斯直言是「政治碎片化」。

他說，目前歐洲沒有任何一個國家能單獨表示「要成為重要的AI參與者」，實際上必須依靠歐盟來實現。然而根本的問題在於缺乏歐盟層級的資源，以及推動重大項目的動力。

戴弗斯強調，「什麼都不用做，交給市場就好」的時代已經結束了。現在更多是著重戰略性、地緣政治性的考量，所以必須做出決策。如果無法在歐盟層級做出決策，只會得到各國政府各自為政的結果。「歐洲的挑戰不是中國、美國、俄羅斯，而是歐洲自己」。

這場由能源危機點燃的經濟安全威脅，以及對於發展落後、發電量不足而排擠現有產業用電的焦慮，站在第一線的產業界深有所感。

比利時產業聯盟籲以核能、再生能源強化競爭力

比利時科技產業聯盟（Agoria）執行長史戴克思（Bart Steukers）接受中央社訪問時指出，自2022年以來，比利時的數據中心連網申請量暴增了整整9倍。若計算2034年的預留用電容量，目前的運行量早已是國家電網發展計劃預期值的兩倍。

他也坦言，對於比利時的科技企業來說，能源是決定競爭力的關鍵因素。包含比利時在內的歐洲，正目睹工業衰退的跡象，部分原因正是源自於在能源上所面臨的劣勢。

然而這樣的情況同時意味著，如果能成功打造出一個更可靠、更穩定的能源結構，也就是以核能、再生能源為基礎，並搭配更完善的電網現代化建設，就能創造出更為穩定的營運環境。

史戴克思直言，AI數據中心的能源消耗是目前重大的社會問題之一，因此產業界也正在關注一些新興技術，例如晶片領域，特別是「光子學」等技術。這些技術有望能大幅降低能源消耗，並可能徹底改變目前的整個局面。

危機也可能是轉機，面對地緣政治與經濟安全的壓力，史戴克思也看見了比利時企業展現的韌性與在再生能源領域中的潛力。

他說，許多比利時企業都已成功打入離岸風電的供應鏈中；同時，也有很多公司在智慧電網技術和儲能技術上表現亮眼。因此，這絕對是一個充滿機遇的市場。但前提是，政府必須提供一個穩定且可預測的運作框架，建立長期的穩定性，才能真正發揮這些比利時企業的優勢。