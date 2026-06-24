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韓股大震熔斷 官方擬採保護機制

編譯葉亭均／綜合報導
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韓股23日在科技股拖累下暴跌，觸發熔斷機制，一度暫停交易，終場重挫10%，領跌亞...
韓股23日在科技股拖累下暴跌，觸發熔斷機制，一度暫停交易，終場重挫10%，領跌亞股。圖為22日南韓股市。（美聯社）

南韓股市23日自歷史新高大幅回檔，主要是晶片權值股引發賣壓，盤中一度甚至因跌勢過猛而觸發熔斷機制。韓股近來波動劇烈，與晶片股掛鉤的槓桿型個股ETF進一步放大了價格波動，南韓主管當局正密切注意情勢發展，並考慮加強對投資人的保護機制。

韓股大盤Kospi指數23日收在8203.84點，跌幅達9.99%，三星電子和SK海力士股價均大跌約13%，盤中甚至一度觸動熔斷機制。Kospi指數22日才突破9,100點大關，因投資人選擇忽略美伊戰爭相關變數。

CLSA首席股票策略師瑞德曼表示，23日的暴跌凸顯市場波動性加劇，令人擔心市場已處於漲過頭的危險狀態。他認為這種現象一定是因為散戶踴躍參與，「否則無法解釋」，而讓他擔心的是，散戶正主導市場，更令人擔憂的是，與個股掛鉤的槓桿型ETF已上市，這無異於火上澆油。

彭博資訊報導，一個追蹤韓股波動性的指數23日逼近90，接近6月初的高點。

鑒於6月融資餘額升至歷史新高，首爾當局近日警告散戶投資人不要對Kospi指數開槓桿。南韓金融監督院（FSS）院長李燦鎮（音譯）22日表示，與半導體股票掛鉤的槓桿金融商品加劇股市波動，正考慮推出穩定市場措施，他甚至對於推出與三星電子和SK海力士掛鉤的槓桿型ETF，罕見地表示感到「遺憾」，「我們正密切關注並認真研究此事」，但拒絕進一步說明。

韓聯社報導，金融圈消息來源透露，官員可能考慮提高保證金門檻和手續費等措施。FSS上月批准推出這些ETF，帶動散戶以融資投入股市，南韓股票融資規模在5月底達到創紀錄的60兆韓元（約390億美元）。

這股槓桿投資熱潮是李在明政府為吸引本國投資人從美國市場回流的計畫之一。自疫情以來，當地許多投資人傾向於投資美國市場。

李在明政府於2025年6月上台，致力於改善所謂「韓股折價」的現象，推出多項市場改革措施，並計畫從下半年起讓外匯市場近乎全天候交易。但李在明如今表示，國內開始擔憂市場劇烈波動所帶來的風險。

南韓交易所23日一度啟動市場穩定機制，暫停交易20分鐘。彭博資訊報導，今年來這類市場保護措施已啟動四次，去年一次也沒有，2024年也僅發生過一次。

精華 FAQ

  • 主要是三星電子與SK海力士等晶片權值股大跌，帶動Kospi急速回檔，盤中跌勢過猛甚至觸發熔斷機制，顯示市場短線賣壓非常集中。

  • 消息指出，金融監管單位正評估提高保證金門檻、調整手續費等做法，以降低散戶過度槓桿操作的風險，並抑制市場因投機資金而過度波動。

  • 因為這類ETF與個股連動，漲跌會被放大，若散戶大量以融資參與，波動就會被進一步推升。監管機關因此擔心，商品創新反而成為市場震盪的火上加油。

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