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歐元區景氣稍好轉 綜合PMI升至49.5 攀3個月來高點

編譯任中原／綜合報導
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史坦普全球機構23日公布多個地區6月的採購經理人指數（PMI）初估數字，顯示歐元區6月景氣稍有好轉，日本成長動能仍然脆弱，印度經濟擴張勢頭也開始洩氣。

史坦普指出，歐元區6月製造業與服務業的綜合PMI由48.5上升到49.5，雖是三個月來高點，但仍低於50，且是連續第三個月陷入萎縮；其中服務業PMI從47.7回升到48.9，也是三個月來高點；製造業PMI從51.6降到51.3，是四個月低點，但仍處於擴張區，主因企業建立庫存。

PMI數據顯示歐元區經濟迄未擺脫中東戰爭所造成的傷害；但景氣萎縮的程度小於預估，仍為經濟帶來少許樂觀期望。

6月新訂單指標連續四個月減少，但降速已經趨緩；製造業新訂單雖略微回升，但不足以彌補服務業需求的降幅。

就業指標微幅下降；其中服務業就業略增，但製造業持續萎縮。

物價方面，投入價格漲幅是2月中東開戰以來最低，服務業與製造業漲幅都減緩；產出價格漲幅也趨緩，但速度比投入價格緩慢。

經濟學者指出，由於通膨壓力出現減緩信號，歐洲央行（ECB）在6月升息之後，現在可能有較大空間，重新聚焦於經濟成長疲軟難題。

德國民間部門經濟活動萎縮的速度是18個月來最快，服務業PMI是43個月來最低；但法國製造業及服務業萎縮的速度都趨緩，而歐元區其他國家整體而言則是小幅成長。

由於服務業疲軟，預示歐元區第二季經濟有可能再度萎縮，符合衰退的技術標準。不過史坦普首席景氣經濟學者威廉森預料，「歐元區經濟展現足夠的韌性，能夠低空略過衰退」。

公投脫歐屆滿十周年的英國，6月綜合PMI指數從5月的49.7再降至49.4，連續第二個月萎縮，也是14個月低點，印證許多經濟學家的預期，他們擔心英國經濟第二季會陷入停滯。第一季英國經濟表現是G7中最優。

亞洲方面，日本PMI指數雖從51.1上升到52.5，但動能可能比表面數字脆弱，且成本升速是2022年7月以來最快。史坦普全球市場情報部門經濟副主任費狄斯表示，目前日本經濟成長一部分是靠庫存累積，未來幾個月可能消退。印度建立庫存帶來的動能已經洩氣；PMI指數雖仍高達57.4，但成長速度已經減弱。

精華 FAQ

  • 因綜合PMI由48.5升至49.5，寫下三個月高點，且萎縮幅度小於預期。服務業回升帶動整體數據改善，但指數仍低於50，代表經濟尚未真正轉為擴張。

  • 數據顯示投入與產出價格漲幅都在放緩，通膨壓力出現降溫跡象。市場因此認為，ECB在6月升息後，可能有更多空間把重心轉回疲弱的經濟成長問題。

  • 英國綜合PMI降至49.4，顯示第二季恐近乎停滯；日本雖升至52.5，但成長部分靠庫存，動能脆弱；印度仍高達57.4，卻已出現放緩，反映擴張勢頭減弱。

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