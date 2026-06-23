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荷蘭宣布加入美國「矽盛世」倡議 確保AI供應鏈安全

中央社／阿姆斯特丹23日綜合外電報導
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荷蘭外交部今天表示，該國將加入美國主導的「矽盛世」（Pax Silica）倡議。該倡議是美國與盟國組成的合作團體，旨在確保人工智慧（AI）供應鏈安全。

路透社與印度經濟時報（The Economic Times）報導，荷蘭是全球頂尖晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）所在國，而「矽盛世」倡議是美國科技外交的重要支柱之一，荷蘭的加入被視為重要成果。

值此之際，荷蘭外貿與發展合作部長史卓瑪（Sjoerd Sjoerdsma）正訪問華府，旨在遊說反對美國的「硬體技術多邊協調管制法案」（MATCH Act）。該法案要求盟友配合美方對中國的出口管制。

美國與荷蘭雖已達成共識，限制ASML向中國出口用於AI晶片製造的高端設備，但在是否允許其向中國客戶出售及維修較低階設備方面仍存分歧。

史卓瑪與負責「矽盛世」倡議的美國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）預計將對外宣揚，該倡議有助於推動貿易與經濟安全，而歐盟未來也可能參與。

韓國與日本等國家政府也已加入「矽盛世」倡議。台灣作為台積電所在地，也以非簽署方身分表態支持該組織。

印度 華府 歐盟

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