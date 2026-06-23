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記憶體漲聲不斷？專家：下半年到明年繼續噴 每季最多漲價5成

編譯吳孟真／綜合外電
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專家表示，記憶體未來數季將繼續漲價，2028年才有望緩解。（路透）
專家表示，記憶體未來數季將繼續漲價，2028年才有望緩解。（路透）

人工智慧（AI）浪潮持續推高記憶體需求，專家表示，記憶體今年下半年到明年將繼續漲價，2028年將有望緩解。

Jefferies引述專家指出，記憶體第3季可能漲價40%至50%，第4季可能再漲30%至40%；2027年全年漲幅則介於40%至45%之間。Aletheia Capital本月稍早也表示，DRAM第3季平均售價可能增加30%、第4季再漲15%。

專家也說，記憶體價格可望在2028年緩解，隨著產能和供給增加，平均售價可能下跌多達15%至20%，需求放緩也有望促使價格下跌。

三星電子記憶體部門前主管5月聲稱，記憶體最早有望明年開始降價，主因中國業者正積極投入生產；中國廠增產後，產品一旦進入市場，明年下半年的記憶體晶圓產能，每月可望增加多達600萬片。

不過，專家表示，中國的記憶體產能在今、明兩年對市場衝擊有限，直到2028年才可能產生影響，理由在於中國廠在技術方面，與西方及韓廠有所差距。

中國的記憶體產能，主要由長鑫存儲（CXMT）帶動。該公司供應本土企業DDR5晶片，其他產品也已打入全球市場。

精華 FAQ

  • 主因是人工智慧應用擴張，帶動DRAM與相關記憶體需求快速升溫，供給跟不上需求成長，因此今年下半年到明年都可能維持強勢漲價。

  • Jefferies引述專家估第3季可漲40%至50%，第4季再漲30%至40%；Aletheia Capital則估DRAM第3季均價增30%，第4季再漲15%。

  • 專家認為中國產能在今明兩年對市場衝擊有限，因技術仍落後於西方與韓廠，可能要到2028年才會明顯影響價格與供需結構。

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