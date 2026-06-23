記憶體台廠利空？SK海力士傳回頭搶攻DRAM市場 爆賺90%利潤太誘人

南韓記憶體大廠SK海力士（SK hynix）傳出要把更多重心放在標準型DRAM市場。（路透）

南韓 記憶體大廠SK海力士（SK hynix）傳出要放緩在高頻寬記憶體HBM4量產擴張的步調，轉而把更多重心放在標準型DRAM市場，藉此把握目前供應嚴重短缺的DRAM市場，搶攻更多營收。

南韓媒體Chosun Biz根據產業界23日的消息報導，SK海力士據傳正稍微延後部分原本計劃從HBM3E轉換至HBM4生產線的升級時程。此舉主要是因應標準型DRAM的最新市況，因為該市場目前的營業利益率甚至高於HBM，可望帶來更多額外收益。

SK海力士有超過40%的營收來自HBM，而且在HBM已建立壓倒性的市場領先地位，如今重新配置資源投入DRAM市場，業界認為，這反映出SK海力士判斷認為，既然公司已在HBM市場站穩腳步，就沒有必要急於推進產線升級至HBM4與HBM4E。

Chosun Biz報導指出，這項策略調整的背後原因，在於標準型DRAM與HBM之間的獲利能力出現逆轉。截至今年第1季，雖然標準型DRAM每Gb的售價仍低於HBM，但兩者的營業利益率差距估計已擴大至超過15個百分點。大信證券預測，標準型DRAM的營業利益率可望在今年內攀升至理論上達90%高峰。

一位熟悉SK海力士的人士表示：「從SK海力士管理層的角度來看，不可能忽視競爭同業三星電子已經透過標準型DRAM，而非HBM，創造出龐大營收的事實。」「由於搭載HBM4的輝達下一代AI晶片『Rubin』的產量預期正在下修，因此沒有理由加快HBM轉換速度。」

外資也有類似看法。高盛認為，SK海力士只要在HBM3、HBM3E市場維持市占率超過50%的主導地位，至少到2026年都已足夠。另一方面，摩根士丹利指出，提升SK海力士企業價值的關鍵，並非是捍衛HBM市占率，而是整個記憶體市場的價格周期，因此基於其預估2026年DRAM平均銷售價格將上漲62%，而將該公司獲利預測上調 56% 至 63%。

事實上，在今年第1季財報時，SK海力士表示DRAM平均銷售價格已上漲約60%至70%，並提出將重點滿足高容量伺服器模組與行動裝置產品需求的策略。此外，該公司與微軟簽署的三年期DDR5供應合約，也被解讀為鞏固標準型DRAM長期獲利能見度的布局。