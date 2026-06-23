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AI軍備競賽帶動投資大增 科技業減買庫藏股

編譯湯淑君／綜合報導
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人工智慧軍備競賽白熱化，導致資本支出所費不貲，可能移除近年支撐美國大型科技股漲勢...
人工智慧軍備競賽白熱化，導致資本支出所費不貲，可能移除近年支撐美國大型科技股漲勢的一大支柱：穩定買回自家股票。（路透）

人工智慧（AI）軍備競賽白熱化，導致相關資本支出所費不貲，可能移除近年支撐美國大型科技股漲勢的一大支柱：穩定買回自家股票。美國前四大AI投資者：Google母公司Alphabet、微軟Meta和亞馬遜，只有微軟第1季買了自家股票，價值34億美元，但彭博資料顯示這數字是近十年最低。

彭博經濟學家指出，當前科技巨人的資本支出金額遠超出預期，可能排擠掉庫藏股預算，因為現在以AI資本支出第一優先。

這些科技巨頭不僅放慢買回股票的腳步，有的甚至發行新股籌資，以實現AI抱負。Alphabet就打算辦理20年來首次新股發行，期能募得約850億美元，協助支應資料中心支出。臉書母公司Meta據說也考慮發行新股，籌資數百億美元。

庫藏股計畫喊卡和發行新股，反映科技巨人砸重金擴充AI算力導致的最新變化。多年來，輕資本投入是這些科技巨頭股吸引人的一大因素。

如今他們卻突然變成資本密集公司。這四大AI支出者預估今年資本支出合計上看7250億美元，明年可能更高，如此巨額支出勢必吸走更大比率的自由現金流，甚至迫使他們承擔更多債務。不再執行庫藏股計畫，將加重科技巨人交出與投資相稱報酬的壓力。

Brandes投資夥伴公司基金經理人暨科技產業分析師傅瑞伯格說，隨著自由現金流遞減，這些科技巨頭將從買回舊股轉向發行新股。

並非所有科技巨頭都改弦易轍。蘋果4月宣布加碼買進1000億美元自家股票，與前一年相同；輝達上月也撥款800億美元準備買股，接續去年8月的600億美元庫藏股計畫。

精華 FAQ

  • 因為資料中心與算力擴建需要龐大資本支出，優先順序高於回購股票，導致自由現金流被排擠，科技巨頭因此縮減或暫停庫藏股。

  • Alphabet、微軟、Meta和亞馬遜是主要AI投資者，其中微軟仍有回購但金額創低；Alphabet考慮首次發新股，Meta也傳出可能籌資數百億美元。

  • 蘋果4月宣布再買回1000億美元股票，規模與前一年相同；輝達也撥款800億美元準備庫藏股，顯示並非所有科技巨頭都放慢回購。

微軟 Google Meta

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