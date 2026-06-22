撂倒三星 SK海力士躍南韓市值王 從差點破產的銅板股上演最強逆轉勝

SK海力士（SK Hynix）今天超越三星電子，躍居南韓市值最高的上市企業。（路透）

SK海力士（SK Hynix）今天超越三星 電子，躍居南韓 市值最高的上市企業，象徵這家在20年前曾因債務問題瀕臨破產倒閉的晶片製造商上演了戲劇性的命運大逆轉。

SK海力士股價周一盤中大漲5.7%，市值達到2,082.5兆韓元（約1.35兆美元），是目前全球市值最高的記憶體製造商；相較下，三星電子股價盤中僅上漲0.4%，不含優先股的市值為2,081.3兆韓元。

SK海力士為AI系統使用的高頻寬記憶體（HBM）龍頭供應商，客戶包括輝達 （Nvidia）和Google。隨著全球AI熱潮爆發，SK海力士成為最大受惠者之一，今年股價已飆漲逾340%，市值超越三星電子與美光。

SK海力士達到榮登南韓市值龍頭寶座的里程碑，正值AI重塑全球半導體產業，把專用記憶體晶片的地位，從過往常見的商品，大幅提升為驅動ChatGPT與先進AI模型等應用不可或缺的核心基礎設施元件。

SK海力士主要專注於記憶體晶片業務；相較下，三星電子除了記憶體外，還生產邏輯晶片及各類電子產品。自2000年以來，三星電子一直穩坐南韓市值王寶座。

Meritz Securities資深分析師金善宇（Kim Sunwoo，音譯）表示：「客製化AI記憶體的崛起，從根本上改變了產業的經濟結構，也讓SK海力士得以確立其市場領導地位。」

對SK海力士而言，這項成就代表著南韓企業史上最成功的翻身案例之一。2002年，當時名為海力士半導體（Hynix Semiconductor）的公司因激進擴張累積龐大債務，一度瀕臨出售給美光的窘境。然而交易最終破局，公司隨後在債權人控制下度過近十年時間。2003年，該公司股價一度跌至135韓元，淪為投資人口中的「銅板股」。

此後多年，SK海力士的命運隨全球記憶體產業景氣循環起伏。2023年，記憶體市場遭遇嚴重衰退，價格暴跌，導致SK海力士全年營業虧損7.73兆韓元。但隨後一年，隨著AI熱潮迅速升溫，以及微軟、Google與Meta等科技巨頭大舉投資AI，SK海力士業績強勁反彈。2024年SK海力士創下23.5兆韓元的年度營業利益，刷新當時的紀錄。