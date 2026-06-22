三星、海力士攜手5大學 合辦半導體科系
南韓大學與三星電子和SK海力士聯合創辦的半導體科系，今年錄取分數已超越首爾大學的自然科學學院，顯示在南韓頂尖理科學生眼裡，這些在畢業後保證能在晶片業就業的科系，地位已不亞於長年看重的醫學系或首爾大學。
南韓升學補習班鐘路學院21日發布分析顯示，五所大學與這兩家晶片巨擘合辦的半導體科系，在今年大學修學能力試驗的平均錄取分數為96.2分，高於首爾大學自然科學學院的95.8分。
這種大學與企業合辦科系的模式始於2003年，依產業需求編排課程，且提供全額學費補助和保證就業，隨著人工智慧（AI）伺服器的高頻寬記憶體（HBM）需求激增，帶動三星和SK海力士獲利創新高，這些科系的吸引力已愈來愈強。
SK海力士已和漢陽大學、高麗大學以及西江大學合作，三星則與成均館大學和延世大學合作。其中，漢陽大學的半導體系的錄取分數最高，為98分，高於道立大學醫學院的平均97.2分。其次依序是高麗大學的97分、成均館大學的96分，以及西江和延世大學的95分。
但這些科系的錄取分數仍低於頂尖大學的醫學院。首爾和周邊的仁川和京畿道醫學院平均分數接近99分，而首爾大學一些最搶手的工程科系的錄取分數，仍可能高於半導體科系。
三星和SK海力士為了在學生畢業前確保工程人才，創辦半導體科系，如今終於在申請人數看到成效。
SK海力士合作的是漢陽大學、高麗大學與西江大學；三星則合作成均館大學與延世大學。這些科系依產業需求設計課程，並提供學費補助與就業保障。 五所合作科系的平均錄取分數為96.2分，略高於首爾大學自然科學學院的95.8分。漢陽大學半導體系以98分居首，甚至高於部分醫學院。 因為科系不僅免學費，畢業後還能保證進入晶片業工作；加上AI伺服器帶動HBM需求大增，三星與海力士獲利創新高，讓相關科系更具吸引力。
精華 FAQ
SK海力士合作的是漢陽大學、高麗大學與西江大學；三星則合作成均館大學與延世大學。這些科系依產業需求設計課程，並提供學費補助與就業保障。
五所合作科系的平均錄取分數為96.2分，略高於首爾大學自然科學學院的95.8分。漢陽大學半導體系以98分居首，甚至高於部分醫學院。
因為科系不僅免學費，畢業後還能保證進入晶片業工作；加上AI伺服器帶動HBM需求大增，三星與海力士獲利創新高，讓相關科系更具吸引力。
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