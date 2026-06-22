我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

三星、海力士攜手5大學 合辦半導體科系

編譯易起宇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

南韓大學與三星電子和SK海力士聯合創辦的半導體科系，今年錄取分數已超越首爾大學的自然科學學院，顯示在南韓頂尖理科學生眼裡，這些在畢業後保證能在晶片業就業的科系，地位已不亞於長年看重的醫學系或首爾大學。

南韓升學補習班鐘路學院21日發布分析顯示，五所大學與這兩家晶片巨擘合辦的半導體科系，在今年大學修學能力試驗的平均錄取分數為96.2分，高於首爾大學自然科學學院的95.8分。

這種大學與企業合辦科系的模式始於2003年，依產業需求編排課程，且提供全額學費補助和保證就業，隨著人工智慧（AI）伺服器的高頻寬記憶體（HBM）需求激增，帶動三星和SK海力士獲利創新高，這些科系的吸引力已愈來愈強。

SK海力士已和漢陽大學、高麗大學以及西江大學合作，三星則與成均館大學和延世大學合作。其中，漢陽大學的半導體系的錄取分數最高，為98分，高於道立大學醫學院的平均97.2分。其次依序是高麗大學的97分、成均館大學的96分，以及西江和延世大學的95分。

但這些科系的錄取分數仍低於頂尖大學的醫學院。首爾和周邊的仁川和京畿道醫學院平均分數接近99分，而首爾大學一些最搶手的工程科系的錄取分數，仍可能高於半導體科系。

三星和SK海力士為了在學生畢業前確保工程人才，創辦半導體科系，如今終於在申請人數看到成效。

精華 FAQ

  • SK海力士合作的是漢陽大學、高麗大學與西江大學；三星則合作成均館大學與延世大學。這些科系依產業需求設計課程，並提供學費補助與就業保障。

  • 五所合作科系的平均錄取分數為96.2分，略高於首爾大學自然科學學院的95.8分。漢陽大學半導體系以98分居首，甚至高於部分醫學院。

  • 因為科系不僅免學費，畢業後還能保證進入晶片業工作；加上AI伺服器帶動HBM需求大增，三星與海力士獲利創新高，讓相關科系更具吸引力。

南韓 三星

上一則

儲能熱 成本飆 中國電池材料喊漲

下一則

特斯拉新款長軸距版Model Y 最快8月北美上市

延伸閱讀

新州這所學校 去年SAT平均成績幾乎滿分

新州這所學校 去年SAT平均成績幾乎滿分
向台灣抄作業 韓政府擬在首都以外地區建立半導體聚落

向台灣抄作業 韓政府擬在首都以外地區建立半導體聚落

哥大恢復SAT與ACT要求 常春藤盟校全面回歸標準化考試

哥大恢復SAT與ACT要求 常春藤盟校全面回歸標準化考試
韓媒：台韓半導體雙胞胎「同命不同運」台灣就業贏南韓關鍵曝光

韓媒：台韓半導體雙胞胎「同命不同運」台灣就業贏南韓關鍵曝光

熱門新聞

不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。（美聯社）

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

2026-06-18 08:09
美國太空科技巨頭SpaceX股價經歷兩天下跌後，許多在其上市後進場的一般投資人幾乎吐回全部獲利。路透

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

2026-06-19 11:45
富爸爸作者清崎表示，黃金有望漲至每英兩3.5萬美元。圖擷取自X @FT__Trading

黃金反攻號角響起…富爸爸作者：2035年上看3.5萬美元

2026-06-15 10:49
美股「科技七巨頭」是由全球最具影響力的幾家科技企業組成，每個成員都是全球市值前10名的企業。（路透）

美股7巨頭誰值得買入？4檔被點名快上車 Nvidia入列

2026-06-18 00:30
最近大陸網路傳聞陸半導體特氣龍頭中船特氣與台積電簽訂了為期3年的長期供貨協議，中船特氣闢謠。路透

台積電與陸半導體龍頭簽六氟化鎢長約？中船特氣回應了

2026-06-15 08:49
為因應人口老化和財政吃緊等危機，各國政府都在考慮修訂退休相關法規，或許提高退休年齡，或許改變年金申領方式。 （美聯社）

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

2026-06-21 07:30

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視
缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡