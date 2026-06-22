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超級聖嬰現象機率升高 投資人警覺

編譯任中原／綜合報導
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出現「超級聖嬰現象」的機率日益升高，可能使全球穀物供給吃緊。（歐新社）
出現「超級聖嬰現象」的機率日益升高，可能使全球穀物供給吃緊。（歐新社）

儘管伊朗戰爭的憂慮消褪，但股市投資人又面臨另一項威脅：出現「超級聖嬰現象」的機率日益升高，效應包括部分地區氣溫升高，電力需求激增，穀物產量受損，通膨復燃，並導致各國央行的貨幣政策更加複雜，促使投資人必須重新評估各個產業部門的營運展望。

聖嬰現象源自太平洋表面溫度持續暖化所造成的一種高、低氣壓形態，會造成全世界一些地區降雨過多，另一些地區發生乾旱。據美國氣候預測中心指出，進入2027年有63%的機率會出現「超級聖嬰現象」。多地已感受到氣候衝擊，包括印度雨季延後來臨，以及秘魯的捕魚季停止。

上次「超級聖嬰」是在2015及2016年降臨，美國達特茅斯大學的研究顯示，當時全球生產損失超過78億美元。

盛寶銀行原料商品策略主管韓森表示，「這次聖嬰現象在特別敏感的時刻降臨。目前全球經濟還在針對伊朗戰爭引發的通膨效應進行調適中，供應鏈仍然相當脆弱」。

穀物生產商可能遭受重創，各地區及各種原料商品所受的衝擊則不同。全球最大棕櫚油產國印尼的產量常因此減少，使栽培業者獲利展望陰鬱，加重相關股票的下壓。全球玉米與小麥，以及亞洲的糖產量也將受損。印度政府已禁止在9月底前出口砂糖，拖累糖業股票下跌。

但阿根廷降雨可能改善，加上糖價上漲，將對拉美製糖業有利。另外「聖嬰」也對全球黃豆產量有利，尤其是美國及巴西南部等主要產區。灌溉與水資源管理相關類股也有機會表現。另外由於秘魯魚油價格過去兩個月來迭創新高，因此Omega-3高濃度藻油生產廠商也將受益。

如果氣候形態使全球穀物供給吃緊，將支持氮、磷、鉀等肥料需求，業者將受益最大。但乾燥氣候已使鉀鹽需求減緩，對業者可能不利。另外農民將尋求新科技（種子）及保護穀物生長的化學產品，相關業者將受益。

在能源方面，「聖嬰」可能使北美地區夏天較涼，冬季較暖，將對天然氣類股不利；亞洲氣溫將高於常態，使空調用電激增，加重電網壓力。中國一些電力業者今年獲利已經激增。

南美降雨激增，可能干擾礦業運作，包括智利與秘魯的銅產量，將使製造業的供應鏈及原料成本都受到干擾。水力發電也將受影響，對中國的煉鋁業不利。

另外，聖嬰現象會使颶風威力減弱，對美國大部分產險業者都有利。

精華 FAQ

  • 因為它可能同時帶來高溫、乾旱與暴雨，進而影響糧食、能源、電力與礦產供應，還可能推升通膨，讓各國央行政策更難操作。

  • 印尼棕櫚油、全球玉米與小麥、亞洲糖產量都可能受損，肥料與種子、保護作物的化學產品需求則可能上升，相關股價表現也將分化。

  • 阿根廷製糖業、灌溉與水資源管理、Omega-3藻油、肥料與農業科技，以及美國產險業者都可能受惠，因為降雨、價格與風險結構改變。

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