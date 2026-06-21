本周開盤前 五件國際事不可不知

美國副總統范斯（左）周日在瑞士琉森出席四方會談前，和巴基斯坦總理夏巴茲及卡達總理兼外交大臣穆罕默德交談。美國、伊朗、卡達和巴基斯坦代表團舉行和平談判，敲定終結中東衝突的協議。（歐新社）

美國總統川普 再度揚言攻打伊朗 ，為華府和德黑蘭之間的談判蒙上陰影。國際油價周一開盤聞聲上漲，美股期指小跌，市場揣測英國首相施凱爾去留，英鎊也走低。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

1. 川普又來攪局，國際油價上漲

美國股市周五因假日休市，布蘭特原油開盤上漲逾2%，報每桶82.30美元。美國和伊朗在瑞士舉行談判，討論如何透過和平協議解決伊朗核武計畫問題，並永久重新開放荷莫茲海峽。會談展開之際，川普再度警告，若真主黨繼續攻擊以色列 ，美國將發動空襲。

川普還說，美國未來必要時可能接管荷莫茲海峽，並收取通行費，並強硬認為伊朗必須阻止真主黨「造成麻煩」。

伊朗媒體報導，川普發出威脅後，德黑蘭已中止談判，使周日在瑞士展開的協商一開始就不順利。不過，也有報導說，談判仍在繼續。伊朗則指控以色列違反黎巴嫩停火協議。

2. 美國晶片股再創歷史新高 本周將面臨兩場關鍵考驗

美國晶片股再創歷史新高之際，本周將面臨兩場關鍵考驗：聯準會（Fed）偏好的通膨指標若持續偏高，可能進一步推升Fed升息預期；美光財報則將檢驗AI資料中心需求是否仍有後勁。

25日將公布5月個人消費支出（PCE）物價指數，聯準會新任主席華許比市場預料更為鷹派，也讓接下來的通膨報告更受矚目。投資人緊盯任何可能顯示Fed即將開始升息的跡象。

22V研究公司共同創辦人德布契爾說：「緊縮周期不再只是尾端風險，而是實際存在的可能性。若Fed展開緊縮，經濟衰退機率會升高，股市也會面臨明顯下跌風險。」

24日盤後公布的美光財報，將檢驗晶片需求是否仍在加速成長。只要顯示基本需求仍強勁，AI相關支出也增加，就可能讓投資人更有信心繼續追捧這波行情。

美國總統川普上周四宣稱蘋果（Apple）已同意和英特爾（Intel）在美國設計並生產晶片，激勵英特爾和費城半導體指數當天雙雙大漲並創下歷史新高，費半周線漲幅高達9.4%。

3. 英特爾聯電傳合作3奈米

AI研究公司FundaAI於18日發布的報告指出，聯電（2303）正和英特爾（Intel）合作，採用12奈米和3奈米製程技術生產晶片，相關晶片預計將在英特爾位於美國亞利桑那州的晶圓廠投產。

據報告內容，聯電希望藉由與英特爾合作，免去龐大設備資本支出，在無需投入大量資金購置設備的情況下，在晶片先進製程領域取得一席之地。據了解，兩家公司在12奈米製程上的合作，將催生出應用於物聯網（IoT）、Wi-Fi等領域的產品。

英特爾執行長陳立武接受播客節目專訪時，罕見承認，英特爾晶圓代工業務目前與台積電仍有明顯差距，未來必須重新建立客戶信任、強化良率與製程穩定性，相關成果可能要到2030年至2032年才會逐漸浮現。

4. 施凱爾傳將公布下台時間表 柏南接班呼聲高

英國首相施凱爾的盟友預料，他將在未來幾天公布下台時間表，使英國可能迎來十年內第七位首相，也為柏南（Andy Burnham）接班鋪路。

知情人士說，施凱爾最快可能在周一發表聲明，承認大勢已去，但也提醒目前尚未確定。過去三天，他一直思考自身去留，以及是否應繼續抵抗上周當選國會議員的柏南逼宮。

5. 五要點看記憶體晶片吃緊為何無法解決？

人工智慧（AI）資料中心大舉搶購高頻寬記憶體（HBM），排擠智慧手機、個人電腦等消費性產品使用的DRAM和NAND。如今蘋果（Apple）也難以靠龐大採購規模壓低成本，記憶體漲價正逐步轉嫁至消費者。

一、問題不只是需求大增 產能無法迅速增加；二、AI 伺服器正在吞噬原本供應消費電子的產能；三、輝達也開始和蘋果爭搶同一批記憶體；四、中國可增加供應，卻受國安限制阻擋；五、漲價無法避免，但這波循環終究會反轉