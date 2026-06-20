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美伊談判延後…下周開盤前 一文看懂五件值得回顧的國際大事

編譯劉忠勇／綜合外電
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荷莫茲海峽油輪通行量又減少了。（路透）
荷莫茲海峽油輪通行量又減少了。（路透）

美伊原定周五在瑞士舉行的永久協議談判卻又延後，據說以色列伊朗支持的真主黨爆發衝突，是開會耽擱的原因之一。不過，美國官員表示，以色列和真主黨如今已同意停火。美股周五逢六月節休市，史坦普500指數期貨受此消息影響小跌0.2%。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 美伊談判延後 海峽過路收費疑慮再起 布蘭特油價漲回80美元之上

美國和伊朗原定談判延後，加上波斯灣油輪通行量減少，帶動國際油價周五上漲。布蘭特原油期貨在倫敦漲逾每桶80美元。

荷莫茲海峽油輪通行量周五減少。前一天，美伊承諾解除雙方封鎖後，經由海峽運出的石油一度大增。美國副總統范斯表示，已有1,250萬桶石油經由荷莫茲海峽運出。科威特則預料，石油產量將在數周內恢復至戰前水準。

布蘭特原油期貨周五上漲0.9%，收在每桶80.57美元。

同時，伊朗宣稱，船隻通過荷莫茲海峽前，必須取得伊朗許可並投保強制保險，有意藉此確立對海峽的控制權。伊朗波斯灣海峽管理局在官網公告，目前規定投保的保單不收費，但未來可能收費。文中也規定，船隻必須依照指定航線，沿伊朗海岸通行，不得改走其他路線。

2. 費半受川普宣布這消息激勵再創新高

美國總統川普周四宣稱蘋果（Apple）已同意和英特爾（Intel）在美國設計並生產晶片，激勵英特爾和費城半導體指數當天雙雙大漲並創下歷史新高，費半周線漲幅高達9.4%。台積電ADR周線上漲2.1%。

3. SpaceX擬發債200億美元 股價連二日下跌

SpaceX創下史上最大IPO紀錄後，傳出最快下周將發行約200億美元公司債。該公司已獲得三大信評給予投資等級信用評等及「穩定」展望，顯示市場對其財務具有信心。

SpaceX股價經歷兩天下跌後，很多投資大眾幾乎吐回全部獲利。據CNBC報導，SpaceX上周五以每股135美元發行價上市後受到投資人踴躍追捧，股價一路攀升，周二（16日）盤中突破225美元，市值一度逼近3兆美元。但漲勢之後迅速反轉，18日股價收跌3.6%至185美元。

4. 記憶體晶片大漲 庫克說蘋果不得不漲價

蘋果執行長庫克接受華爾街日報訪問時坦言，因記憶體和儲存晶片價格暴漲，使蘋果不得不調漲價格。蘋果雖一直設法吸收成本、避免轉嫁消費者，但目前情況已難以維持。外界分析，不光是記憶體暴漲，包括主晶片、PA、石英元件也都有漲價的情況，整體手機生產成本正快速增加。

庫克接受專訪的報導發布後，蘋果周三盤後股價小漲0.5%。庫克受訪強調，儘管已盡力吸收成本，但成本仍大幅增長，正設法讓客戶免受漲價衝擊。庫克未透露漲價時間、幅度或受影響產品。外界預料，Mac和iPad可能率先調漲，9月推出的新款高階手機（暫稱iPhone 18系列）也可能受到影響。

根據TechInsights估計，蘋果若要維持利潤率，iPhone 18 Pro定價將增加約270美元，最低售價將大幅調漲至1,299美元，如果加上相機鏡頭的漲價，甚至上看1,399美元，比iPhone 17 Pro的1,099美元貴200美元以上。

5. 鴿轉鷹 Fed開啟華許時代

美國聯準會（Fed）新任主席華許首次主持利率決策會議，雖決議維持利率不變，政策卻急轉為鷹派，開啟「華許時代」。華許也暗示以抑制通膨為要務，並大幅縮短決策聲明篇幅，宣布成立五個工作小組推動體制改革，堪稱「新官上任三把火」。他的政策立場比市場預期更犀利，帶動美元指數升破100。

聯邦公開市場操作委員會17日決議，維持聯邦資金利率目標區間在3.5%-3.75%不變，符合預期，不過，決策聲明縮短到130字，比上次的341字更精簡。

決策聲明刪除原本暗示下次行動可能是降息的措辭，強調通膨率持續超過2%目標，重申Fed抑制物價上漲的承諾，暗示抑制通膨是目前要務，重申將維持充裕的銀行流動性，暗示不會驟然強力縮減資產負債表。

精華 FAQ

  • 因談判延後讓市場重新擔心荷莫茲海峽運輸受阻，油輪通行量又減少，布蘭特原油因此漲回80美元上方，反映供應風險再度升高。

  • 川普稱蘋果同意在美國設計並生產晶片後，英特爾與費城半導體指數同步大漲並創新高，費半周線漲幅達9.4%，台積電ADR也上揚。

  • 華許首次主持會議即維持利率不變，但聲明大幅縮短並刪除降息暗示，強調抑制通膨、成立五個工作小組改革體制，令美元走強。

以色列 荷莫茲海峽 伊朗

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