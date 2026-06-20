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股市飆 獲利豐 台日韓全民瘋炒股 台男薪水砸股買了房

記者顏伶如／綜合報導
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AI相關產品需求不斷增加，台股即使出現回檔，投資人一樣熱情。(路透)
AI相關產品需求不斷增加，台股即使出現回檔，投資人一樣熱情。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

AI帶動全球晶片需求暴增，台灣、南韓與日本股市隨之狂飆，台積電效應更讓全民瘋炒股，部分投資人甚至靠股票獲利買房與大幅改善生活。

華爾街日報(WSJ)18日報導，人工智慧(AI)相關企業取得全球成功，使得南韓、台灣、日本股市出現瘋狂回報率而帶動全民炒股熱。

報導指出，數兆資金現正湧入全球AI基礎建設，技術核心則仰賴亞洲極少數幾個出口國的半導體與晶片製造技術。全世界晶片需求不斷增加且似乎永無止境，連帶使得出口額、企業獲利與投資人銀行存款隨之水漲船高。以台灣股市為例，雖然最近出現回檔，但股市市值在過去一年裡仍然翻了一倍。南韓股市則翻了兩倍，日本日經指數同期暴漲超過80%，報酬率是史坦普500指數(S&P 500)的三倍。

AI相關產品需求不斷增加，激發了投資人的熱情。在台北，計程車司機載客途中也能抽空買賣股票。如果想要找對象，最有力的自我介紹開場白，就是說在台積電上班。

37歲台灣保險從業員葉倫豪(Yeh Lun-hao，音譯)月薪大約2100美元(約新台幣6萬6600元)，其中一半以上拿來購買台灣AI或晶片相關企業的股票。他的持股市值翻了四倍，最近在台中買下價值44萬美元(約新台幣1396萬元)的四臥公寓。

葉倫豪說，許多長年對股市敬而遠之的朋友，現在都前來討教如何投資。他說：「如果不是因為半導體，這一切都不會發生。」

台積電(TSMC)是全球市值排名第七的公司，市值超過2.2兆美元，規模超過特斯拉(Tesla)或臉書(Facebook)母公司Meta。台積電占台灣主要股市權重的41%以上，相較之下，美股「科技七雄」(Magnificent Seven)加起來只占史坦普500指數大約三分之一。台積電股價過去一年翻了一倍以上，工程師起薪是同類工作起薪的三倍。

南韓三星電子(Samsung Electronics)記憶體晶片部門員工預期，今年能拿到平均40萬美元分紅獎金。

24歲南韓軟體開發員羅世彬(Na Se-bin，音譯)從今年1月以來，把大約4萬7000美元的畢生積蓄投入股市。她說，市場起伏震盪過程裡，曾經短短一秒的獲利或損失就跟月薪相當，雖有風險卻無法抗拒吸引力，尤其看到某些持股價格翻倍之後。她表示，不曾碰股票的朋友如今都加入買股，自己也變得出手闊綽，例如購買演唱會門票、買高檔服飾、請父母吃大餐。

羅世彬表示，原本打算買枚金戒指，送給母親慶祝父母結婚30周年，結果母親說「給現金就好」，以便用來買股票。

圖為台灣證券交易所，AI相關產品需求不斷增加，激發了投資人的熱情。(歐新社)
圖為台灣證券交易所，AI相關產品需求不斷增加，激發了投資人的熱情。(歐新社)

精華 FAQ

  • 因為AI相關企業成功帶動全球晶片與半導體需求，讓台灣、南韓、日本股市大漲，企業獲利與投資回報也同步上升，吸引更多民眾投入股市。

  • 台積電占台灣主要股市權重超過41%，市值逾2.2兆美元，股價一年翻倍以上，連找工作與交友都成為話題核心，帶動投資熱潮。

  • 37歲保險業員葉倫豪把一半薪水投資股票，持股增四倍後在台中買房；24歲羅世彬投入畢生積蓄後，也開始更敢消費並帶動家人進場。

南韓 日本 台積電

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