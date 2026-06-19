我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃120萬人次湧紐約 恐藏人口販運

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

荷莫茲往來船舶增加了 國際油價周線跌逾8% 美銀、花旗齊降預測

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
荷莫茲海峽正式重啟後，船舶開始湧現於這條關鍵水道。（路透）
荷莫茲海峽正式重啟後，船舶開始湧現於這條關鍵水道。（路透）

在美國與伊朗已承諾重啟被視為全球能源命脈的荷莫茲海峽後，船舶開始湧現於這條關鍵水道，帶動國際油價19日續挫，本周來累計跌逾8%，儘管各機構都預期，荷莫茲海峽的船運量將緩慢復甦，但波灣產油國正啟動恢復產量，美國銀行（BofA）與花旗集團（Citigroup）都調降國際油價預測，加入高盛等業者的行列。

19日有載運近1,000萬桶石油的船舶，出現在荷莫茲海峽外，或正在通過荷莫茲海峽，包括美伊開戰以來首見的沙烏地阿拉伯油輪。美國副總統范斯19日說，前一天深夜已有1,250萬桶石油通過荷莫茲海峽。在戰前，荷莫茲海峽承運每日約2,000萬桶的石油與石油產品。

產油國最新的調整跡象，為阿布達比國家石油公司已告知客戶，能恢復在該國波斯灣內的港口裝運原油。科威特石油公司也表示在戰時發布的所有不可抗力，都即刻解除。分析師預期，這項協議將釋出超過850萬桶滯留在中東的原油到國際市場，同時暫時解除對伊朗石油的制裁，將擴增供應量。

布蘭特原油期貨19日盤中下跌0.4%至每桶79.54美元，本周以來累計挫跌8.9%，西德州中級原油期貨也跌0.4%，報每桶76.33美元。

不過，荷莫茲海峽航運要全面恢復，可能仍需要時間，若過程要平順，必須要全部安排到位，包括船舶航行到正確地點、油井重啟、基礎設施修復、掃雷協議順利運作，一些船東也可能仍對荷莫茲海峽與波灣情持保持審慎。

D/S Norden執行長Jan Rindbo表示，大家都想讓船出去，但心情是「不一定要是第一個」，「航運恢復將能建立信心，但信心很脆弱，只要一點小事就會再度消失」。

RBC資本市場公司指出，荷莫茲海峽航運恢復的情況將類似紅海，只會緩慢復甦，遑論前景還有諸多挑戰，包括伊朗對荷莫茲海峽的營運管理與收費、水雷、飛彈和無人機威脅。儘管各方在去年5月達協議，終結攻擊紅海商船的衝突，紅海目前的航運流量仍僅略高於衝突前的50%。

高盛預期，中東波灣出口將在7月底前回到戰前水準的常態，原油產量將在10月前復甦。

美銀則表示，若荷莫茲海峽全面恢復通航，布蘭特原油下半年多數時間可能維持在每桶70-80美元區間，全年均價可能為每桶82美元，低於先前的預測的93美元。

但美銀預測，今年油市仍將出現每日260萬桶的淨缺口，相較下，該銀行戰前的預測為每日過剩200萬桶。美銀也預期，儘管國際油市明年可能供應過剩，但布蘭特原油均價仍將維持在每桶70美元。

花旗也預估，國際油價未來6-12個月內將呈下行趨勢，到明年第1季時降至每桶60-65美元。

精華 FAQ

  • 船舶開始湧現於荷莫茲海峽，顯示航運逐步恢復，市場預期供給增加，國際油價因此續跌，布蘭特原油本周累計跌幅已超過8%。

  • 美銀認為，若荷莫茲海峽全面恢復通航，原油供應將明顯增加，因此將布蘭特今年均價預測從93美元下修至82美元。

  • 因為全面恢復仍需船舶到位、油井重啟、基礎設施修復與掃雷協議配合，且水雷、飛彈、無人機等風險仍讓船東保持審慎。

油價 荷莫茲海峽 伊朗

上一則

香港新世代男神劉俊謙擔任屈臣氏蒸餾水代言人

下一則

新興、商品貨幣走勢大逆轉 Fed轉鷹觸動全球匯市重新洗牌

延伸閱讀

整理包／4QA看懂美伊簽協議後 中東原油流動要多久才能恢復正常

整理包／4QA看懂美伊簽協議後 中東原油流動要多久才能恢復正常
危機未解除…航運專家警告：荷莫茲海峽原油運輸 只會緩慢恢復

危機未解除…航運專家警告：荷莫茲海峽原油運輸 只會緩慢恢復
荷莫茲海峽可望重開 但石油庫存逼近警戒線 恐讓油價需數月才能正常

荷莫茲海峽可望重開 但石油庫存逼近警戒線 恐讓油價需數月才能正常
國際油價Q4 下探75美元

國際油價Q4 下探75美元

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。（美聯社）

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

2026-06-18 08:09
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

2026-06-12 02:00
富爸爸作者清崎表示，黃金有望漲至每英兩3.5萬美元。圖擷取自X @FT__Trading

黃金反攻號角響起…富爸爸作者：2035年上看3.5萬美元

2026-06-15 10:49
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

2026-06-12 18:33
最近大陸網路傳聞陸半導體特氣龍頭中船特氣與台積電簽訂了為期3年的長期供貨協議，中船特氣闢謠。路透

台積電與陸半導體龍頭簽六氟化鎢長約？中船特氣回應了

2026-06-15 08:49

超人氣

更多 >
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光
好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算

好市多這款新橄欖油集齊所有優點 價格還划算
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
台積工程師吃不慣美餐 太太有絕招解「台灣胃」

台積工程師吃不慣美餐 太太有絕招解「台灣胃」