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日本計劃最快7月對台灣部分鋼材 徵收臨時關稅

編譯簡國帆／綜合外電
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經產省19日公布對來自台灣和中國的鎳系不鏽鋼冷軋鋼捲及鋼板反傾銷調查的初步認定。...
經產省19日公布對來自台灣和中國的鎳系不鏽鋼冷軋鋼捲及鋼板反傾銷調查的初步認定。（美聯社）

日本經濟產業大臣赤澤亮正19日表示，計劃最快7月對來自台灣和中國的鎳系不銹鋼冷軋鋼捲及鋼板，課徵臨時關稅，台灣產品遭徵收的稅率最高約21%。

經產省19日公布對來自台灣和中國的鎳系不鏽鋼冷軋鋼捲及鋼板反傾銷調查的初步認定，認為有理由推定這些產品正以不公平的低價出口至日本，對日本國內產業造成重大損害。

赤澤亮正說，對中國產品徵收的臨時關稅最高約為45%，對台灣產品徵收的關稅最高約21%。

經產省將繼續進行調查，包括提供相關利害關係人發表意見的機會，政府最終將決定是否徵收反傾銷稅，調查期限也從原定的4個月，延長至11月21日。

日本製鐵等企業去年5月提出文件，請求徵收反傾銷稅，經產省和財務省同年7月展開反傾銷調查。

精華 FAQ

  • 對象是來自台灣與中國的鎳系不銹鋼冷軋鋼捲及鋼板。日本經產省認為這些產品可能以不公平低價輸入，並已啟動反傾銷相關程序。

  • 經產省初步認定，相關產品有理由被推定為以低於合理價格出口至日本，進而對日本國內產業造成重大損害，因此考慮先行課徵臨時關稅。

  • 台灣產品臨時關稅最高約21%，中國產品最高約45%。日本政府後續仍會聽取利害關係人意見，並在11月21日前決定是否正式徵收反傾銷稅。

日本 關稅

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