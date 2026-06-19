日圓匯率盤旋在近40年低點 市場高度警戒當局干預風險

市場高度警戒東京當局利用美國與亞洲多國19日休市、流動性清淡時，干預匯市的可能性。（路透）

即便日本 最新通膨數據顯示物價壓力穩固、央行官員警告通膨前景，日圓兌美元匯率 19日盤中依然盤旋在近40年低點，促使市場高度警戒東京當局利用美國與亞洲多國19日休市、流動性清淡時，干預匯市的可能性。

日圓兌美元19日盤中微升0.1%，報161.28日圓兌1美元，已低於日本4月底干預匯市時的水準，下個關注水準是161.95，若貶破，將是1986年12月以來最低水準。

日本財相片山皋月19日表示，「我們有能力對匯市的過度投機波動採取大膽行動」，她被問及日圓是否可能重返日本黃金周假期、咸認促使日本干預匯市的水準時，回答她「沒有特別的評論」。

星展銀行（DBS）認為，即使日本銀行（央行）本周升息，做空日圓的龐大投機部位都未消散，「日本對日圓疲軟的容忍度似乎已逼近極限」，「決策官員可能同時口頭干預、與進一步干預日圓，抑制日圓貶勢，同時油價下跌也給予日圓些許支撐」。

在日圓匯率4月底貶至160.72日圓時，日本在之後一個月共支出創紀錄的11.73兆日圓（728億美元）干預匯市。

日本19日也公布，5月消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升1.5%，排除生鮮食品的核心CPI年升率維持在1.4%，都符合市場預期，且核心CPI追平2022年來最低水準。

日銀關注、排除生鮮食品與能源價格的5月核心－核心CPI年升率更減緩到1.8%，低於4月的1.9%，反映首相高市早苗抑制生活成本的政府支持措施奏效。

但這未必代表日銀就會感到安心，今年稍後就不會進一步升息，因為日本企業仍將逐步轉嫁隨能源價格攀升的成本。日本5月生產者物價指數（PPI）年升6.3%，為30多年來最大升幅。

凱投宏觀指出，雖然政府的燃料價格上限措施迄今都抑制消費者物價，但能源成本升高將持續傳導到電價、以及其他產品與服務業，在明年初之前，推升通膨率到約3.5%。

日銀副總裁冰見野良三19日在說明本周升息的緣由時，表示通膨率可能升破日銀的2%目標，除了供應震撼帶動價格廣泛上漲外，「最近的物價漲勢也有需求推升的面向」，包括企業獲利強勁、薪資穩定成長、以及全球人工智慧（AI）相關需求支撐的成長穩健，同時要考量太晚升息的代價。

他重申日銀會繼續升息、以回應經濟與通膨情勢的承諾，但未對潛在時機點提出明確暗示。

瑞穗證券首席經濟學家小林俊介認為，日銀將繼續逐步推動政策正常化，而且通膨動能其實正在減弱，不必太急。路透訪調的多數經濟學家預期，日銀將在第4季升息1碼。