我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊戰燒錢 五角大廈追加預算要800億美元 國會恐掀激辯

烏近200架無人機直撲莫斯科 儲油槽遇襲 居民稱「下黑雨」

日圓匯率盤旋在近40年低點 市場高度警戒當局干預風險

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
市場高度警戒東京當局利用美國與亞洲多國19日休市、流動性清淡時，干預匯市的可能性...
市場高度警戒東京當局利用美國與亞洲多國19日休市、流動性清淡時，干預匯市的可能性。（路透）

即便日本最新通膨數據顯示物價壓力穩固、央行官員警告通膨前景，日圓兌美元匯率19日盤中依然盤旋在近40年低點，促使市場高度警戒東京當局利用美國與亞洲多國19日休市、流動性清淡時，干預匯市的可能性。

日圓兌美元19日盤中微升0.1%，報161.28日圓兌1美元，已低於日本4月底干預匯市時的水準，下個關注水準是161.95，若貶破，將是1986年12月以來最低水準。

日本財相片山皋月19日表示，「我們有能力對匯市的過度投機波動採取大膽行動」，她被問及日圓是否可能重返日本黃金周假期、咸認促使日本干預匯市的水準時，回答她「沒有特別的評論」。

星展銀行（DBS）認為，即使日本銀行（央行）本周升息，做空日圓的龐大投機部位都未消散，「日本對日圓疲軟的容忍度似乎已逼近極限」，「決策官員可能同時口頭干預、與進一步干預日圓，抑制日圓貶勢，同時油價下跌也給予日圓些許支撐」。

在日圓匯率4月底貶至160.72日圓時，日本在之後一個月共支出創紀錄的11.73兆日圓（728億美元）干預匯市。

日本19日也公布，5月消費者物價指數（CPI）比去年同期攀升1.5%，排除生鮮食品的核心CPI年升率維持在1.4%，都符合市場預期，且核心CPI追平2022年來最低水準。

日銀關注、排除生鮮食品與能源價格的5月核心－核心CPI年升率更減緩到1.8%，低於4月的1.9%，反映首相高市早苗抑制生活成本的政府支持措施奏效。

但這未必代表日銀就會感到安心，今年稍後就不會進一步升息，因為日本企業仍將逐步轉嫁隨能源價格攀升的成本。日本5月生產者物價指數（PPI）年升6.3%，為30多年來最大升幅。

凱投宏觀指出，雖然政府的燃料價格上限措施迄今都抑制消費者物價，但能源成本升高將持續傳導到電價、以及其他產品與服務業，在明年初之前，推升通膨率到約3.5%。

日銀副總裁冰見野良三19日在說明本周升息的緣由時，表示通膨率可能升破日銀的2%目標，除了供應震撼帶動價格廣泛上漲外，「最近的物價漲勢也有需求推升的面向」，包括企業獲利強勁、薪資穩定成長、以及全球人工智慧（AI）相關需求支撐的成長穩健，同時要考量太晚升息的代價。

他重申日銀會繼續升息、以回應經濟與通膨情勢的承諾，但未對潛在時機點提出明確暗示。

瑞穗證券首席經濟學家小林俊介認為，日銀將繼續逐步推動政策正常化，而且通膨動能其實正在減弱，不必太急。路透訪調的多數經濟學家預期，日銀將在第4季升息1碼。

精華 FAQ

  • 因日圓兌美元逼近1986年以來最低區域，且美國與多個亞洲市場休市、交易量偏淡，讓東京當局更有機會出手，市場因此高度防備匯市干預風險。

  • 5月CPI雖符合預期，但核心核心CPI仍顯示物價壓力未完全消退，加上PPI大幅上升，代表成本傳導可能延續，因此日銀仍傾向逐步升息而非急停。

  • 多數經濟學家預期日銀可能在第四季再升息1碼；瑞穗認為政策正常化會持續，但通膨動能正在降溫，升息步調可維持漸進，不必過度急迫。

日本 匯率

上一則

台連鎖餐飲品牌新一代老闆 在上海重塑台灣精神

延伸閱讀

放空日圓押注攀升至9年新高 為何日銀將升息 日圓還是疲弱不已？

放空日圓押注攀升至9年新高 為何日銀將升息 日圓還是疲弱不已？
日銀16日預料升息1碼 利率升至1995年來最高

日銀16日預料升息1碼 利率升至1995年來最高
日銀在總裁缺席下仍升息1碼至31年最高 日圓升幅收斂

日銀在總裁缺席下仍升息1碼至31年最高 日圓升幅收斂
日銀料將升息升息1碼至1% 仍難減日圓壓力

日銀料將升息升息1碼至1% 仍難減日圓壓力

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

2026-06-12 02:00
不少屋主對房地產稅單大漲感到憤怒，美國出現1970年代以來規模最大的房產稅(property tax)對抗運動。圖為蒙州畢格斯凱鎮的住宅。（美聯社）

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

2026-06-18 08:09
富爸爸作者清崎表示，黃金有望漲至每英兩3.5萬美元。圖擷取自X @FT__Trading

黃金反攻號角響起…富爸爸作者：2035年上看3.5萬美元

2026-06-15 10:49
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

2026-06-12 18:33
最近大陸網路傳聞陸半導體特氣龍頭中船特氣與台積電簽訂了為期3年的長期供貨協議，中船特氣闢謠。路透

台積電與陸半導體龍頭簽六氟化鎢長約？中船特氣回應了

2026-06-15 08:49

超人氣

更多 >
87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸
抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光
高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內

高溫釀悲劇？奧斯卡名導威廉懷勒之女與丈夫被發現死於車內