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亞洲央行收緊貨幣政策 印尼、菲律賓升息1碼

編譯中心／綜合報導
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英國央行18日將利率維持在3.75%不變，同日瑞士和挪威央行也選擇按兵不動，但印尼和菲律賓央行不約而同決議升息1碼，加上本周也升息的日本，亞洲各國央行持續收緊貨幣政策，凸顯了謹慎態度。

全球從美洲到亞洲和歐洲多國央行，同於18日堪稱超級央行日這天公布最新利率決策。印尼央行繼一周前緊急升息後，再度把利率調高1碼至5.75%，是2025年5月來最高，盼藉此吸引新資金，並遏制遭受重創的印尼盾及其他資產的拋售潮。  

過去四周來，印尼央行累計升息4碼，上周甚至罕見地非常規升息，反映出在該國貨幣因全球市場動盪、資本外流以及國內政策擔憂加劇而接連創下歷史新低後，穩定匯率並提振投資者信心的緊迫性日益凸顯。

印尼央行總裁瓦瑞耀表示，此次升息旨在加強穩匯的力道，並作為一項預防性措施，確保在全球市場形勢持續動盪的情況下，通膨率仍保持在央行目標區間內。  

菲律賓央行也升息1碼至4.75%，符合市場預期，是連續第二次會議提高基準利率，儘管美伊達成臨時和平協議，但該行仍為應對可能持續的通膨做準備。菲律賓的石油幾乎都要從中東進口，因此美伊戰爭使其受創甚深。該國通膨率上周放緩到6.8%，但仍遠高於央行2%至4%的目標區間。政府也警告，當地的燃料價格要回到戰前水準，可能需要一年的時間。

英國央行則將利率維持在3.75%，稱近來油價下跌「令人鼓舞」，不過有兩名決策官員因擔心通膨持續，投票支持立即升息1碼。  

貨幣政策委員會維持其指引不變，並將今年第4季通膨峰值預估下調至3.25%，低於4月預估的3.6%。央行總裁貝利在會後聲明中表示，「油價最近幾天有所下跌，這令人鼓舞」，但他不忘補充，「形勢仍然不可預測，能源價格顯然有較長時間內維持高位的風險。」  

瑞士央行連續第四次會議將維持利率在零，符合市場預期，但重申如有必要隨時準備干預外匯市場。而在戰爭導致進口能源價格走高後，央行也上調通膨預期。  

挪威央行維持利率不變在4.25%，符合預期，但官員們暗示，繼上個月升息後將在適當時機繼續跟進，但未明確具體時間。他們對借貸成本的預期較3月「略有上調」，預計到年底利率將升至「略高於」4.5%，暗示年底前會再升息。

巴西央行則連續第三次降息，將基準的Selic利率下調1碼至14.25%，為2025年5月以來最低。

精華 FAQ

  • 印尼央行主要為了穩定急跌的印尼盾、吸引新資金並遏制資產拋售潮，同時在全球市場動盪下預防通膨失控，強化外匯與市場信心。

  • 菲律賓央行升息至4.75%，是為了因應可能持續的通膨壓力。由於石油高度依賴中東進口，戰事推高能源成本，通膨雖回落但仍高於目標。

  • 本次決策顯示全球央行對通膨、能源價格與市場波動仍保持高度警戒。部分國家升息防守，部分維持不變觀察，巴西則因經濟需求續行降息。

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