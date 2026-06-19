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品質保證？泰國、大馬消費者搶買日本二手商品

編譯季晶晶／綜合報導
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日本二手商品在海外市場掀起熱潮。在泰國曼谷近郊，一間掛著「日本二手商品店」招牌的倉庫外，民眾頂著烈日排隊等候。開門哨聲一響，數十名顧客立刻衝進去搶貨，有人邊跑邊喊「那個包包！那個包包！」，場面瞬間沸騰。

36歲的泰國網拍賣家薩提潘雅蓬說，日本人斷捨離的舊物，到了泰國仍有市場。

這股熱潮反映近年興起的「循環經濟」大趨勢。根據市場研究機構Kadence International，日本二手商品市場規模自2010年以來已經成長一倍，多家日本企業積極向海外擴張。

東京二手連鎖商Treasure Factory目前在泰國開有六家門市、台灣三家，並持續在海外拓點。日本二手商品龍頭Bookoff則與全家便利商店合作，在日本各地設置回收箱，再出口至馬來西亞與哈薩克等地販售。

在日本，超過七年的二手商品很難賣，在海外市場卻依然搶手。 除玩偶和衣服外，日本二手汽車同樣大受歡迎。去年日本共出口約170萬輛中古車，銷往中東、非洲與歐洲等地。

除了大型企業，個人貿易商也嗅到商機。35歲泰國商人尤薩農會定期到東京近郊埼玉縣每周舉行的拍賣會掃貨。

拍賣會主辦單位Hamaya表示，當天貨物幾乎全數售罄，約三分之一買家來自海外。

精華 FAQ

  • 因為許多泰國消費者認為日本舊物品質仍佳、價格又比新品低，能滿足實用與收藏需求，甚至連包包、衣服和玩偶都有人搶買。

  • Treasure Factory已在泰國與台灣設點，Bookoff則與全家合作設回收箱，再把回收二手品出口到馬來西亞、哈薩克等地販售。

  • 日本中古車同樣非常搶手，去年出口約170萬輛，銷往中東、非洲與歐洲等地，顯示海外對日本二手商品需求持續擴大。

日本 泰國

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