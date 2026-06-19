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星國拚當貴金屬交易重鎮 將建場外黃金清算機制

編譯陳苓／綜合報導
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新加坡將在今年啟動黃金清算系統，並為國際央行提供黃金託管服務，顯示該國欲成為貴金屬的全球交易重鎮。星國副總理兼金管局主席顏金勇15日表示，新加坡交易所將在2026年底前，建立場外（OTC）黃金清算機制，預計明年增加銀行間交易服務。摩根大通、德意志銀行、星展銀行等都將參與這個清算系統。

顏金勇指出：「我們無意取代現有的黃金交易中心與流動性。反之，新加坡可作為全球黃金生態圈中，受到信賴的環節，連接區域需求與全球流動性，且在亞洲時間支援市場活動。」

此外，星國金管局也將在今年10月前推出央行黃金託管服務，允許外國央行經由指定銀行，主動管理黃金準備。若能吸引各國央行，可大幅提升當地市場流動性，且強化該國作為全球交易中心的地位。金管局針對符合資格的基金及家族辦公室，也擬擴大實體貴金屬的投資免稅範圍。

新加坡和香港都想成為亞洲地區的黃金交易中心，星國此舉會加劇雙方競爭。香港的中央清算系統預計7月準備就緒，特區政府也與五家中國銀行、及六家國家銀行合作。

新加坡 摩根大通 央行

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