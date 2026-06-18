我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／一開球就把球踢出界？不是失誤 而是最新流行戰術

iPhone 18 Pro可能漲到1399美元 成本暴增25%是關鍵

美伊和平協議緩不濟急 船舶四處找油 航運亂局恐持續數月

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中東戰事衝擊燃油供應，全球航運業面臨成本與補給壓力。示意圖。（歐新社）
中東戰事衝擊燃油供應，全球航運業面臨成本與補給壓力。示意圖。（歐新社）

美國與伊朗達成和平協議後，全球航運業仍未恢復正常。受中東戰事衝擊的燃料供應鏈尚未修復，部分船舶加油等待時間從原本兩三天延長至近兩周，富查伊拉船用燃油價格本月初更飆上每噸1495美元的歷史新高，較新加坡高出714美元。

根據航運業者說法，船隻不僅被迫等待數日才能補給燃油，還得繞行數百海里前往其他港口加油。有些甚至因燃油品質不佳而必須卸油後重新補給。即使戰火告一段落，供應鏈重建加上船舶重新調度仍需時間，亂局可能持續數月

全球大型散裝航運公司Diana Shipping執行長Semiramis Paliou表示，近幾周至少兩度將原本計畫在日本補給燃料的船隻改派至南韓加油，因為部分港口無法提供客戶所需數量的燃油。

DryDel Shipping執行長Costas Delaportas表示，船舶在新加坡與富查伊拉等主要加油港等待補給的時間，已從過去兩三天延長至10至12天。由於無法確定原定港口有足夠燃油供應，該公司部分船舶甚至被迫捨近求遠，改道前往新加坡加油。

除了燃料之外，潤滑油供應也開始吃緊。Delaportas表示，部分船舶目前只能取得原訂數量約六成的潤滑油。

這場危機凸顯美國與以色列對伊朗軍事行動造成的後續衝擊。其中受衝擊最大的船舶加油中心之一，就是位於荷莫茲海峽出口附近的富查伊拉。該港原本是全球第三大船舶加油港，但價格評估機構Argus指出，戰事導致原料進口受阻，加上科威特Al-Zour煉油廠供應減少，使當地低硫燃油供應大幅縮水。

供應緊張推升燃油價格。即使美伊達成協議後價格略有回落，新加坡燃油價格仍較去年同期高出逾四成。

Paliou表示，高價與短缺也帶來品質問題，公司近期多次收到品質不佳的燃油。由於劣質燃油可能損害船舶引擎，船員必須先進行檢測，若品質不符標準，還得在最近港口卸油並重新補給。

Delaportas則透露，DryDel旗下船舶近幾周已「非常頻繁」進行這類退油作業。

精華 FAQ

  • 因中東戰事已干擾供應鏈與港口調度，富查伊拉等加油中心原料進口受阻、產能不足，船舶仍面臨排隊、改道與退油重補等問題。

  • 過去船舶通常等待兩三天即可補給，如今在新加坡與富查伊拉等港口，等待時間已拉長到10至12天，部分船甚至得繞遠路另找港口。

  • 除了燃油短缺與高價，部分港口供油量不足、潤滑油也吃緊，且油品品質不穩，船公司必須先檢測，必要時退油後再重新補給。

油價 新加坡 伊朗

上一則

中國推主動式ETF 年內規模達500億美元 吸引長期資金

延伸閱讀

荷莫茲海峽解封倒數…118艘油輪搶出港 航運量1個月內可望恢復50%

荷莫茲海峽解封倒數…118艘油輪搶出港 航運量1個月內可望恢復50%
整理包／4QA看懂美伊簽協議後 中東原油流動要多久才能恢復正常

整理包／4QA看懂美伊簽協議後 中東原油流動要多久才能恢復正常
荷莫茲重開亞洲有救了？專家：供應鏈「微血管已破」傷痕恐延至年底

荷莫茲重開亞洲有救了？專家：供應鏈「微血管已破」傷痕恐延至年底
荷莫茲海峽掃雷須耗時40至50天 重回戰前運量要4個月

荷莫茲海峽掃雷須耗時40至50天 重回戰前運量要4個月

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

2026-06-12 02:00
富爸爸作者清崎表示，黃金有望漲至每英兩3.5萬美元。圖擷取自X @FT__Trading

黃金反攻號角響起…富爸爸作者：2035年上看3.5萬美元

2026-06-15 10:49
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

2026-06-12 18:33
最近大陸網路傳聞陸半導體特氣龍頭中船特氣與台積電簽訂了為期3年的長期供貨協議，中船特氣闢謠。路透

台積電與陸半導體龍頭簽六氟化鎢長約？中船特氣回應了

2026-06-15 08:49
SpaceX首次公開募股(IPO)，估計約4400名員工將成為百萬富翁。(路透)

37歲前SpaceX工程師已半退休 算算手上股票估值1350萬元

2026-06-10 20:17

超人氣

更多 >
伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國
半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定
諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持

諾姆：中國人偷渡來美規模如旅行社 背後疑北京支持
H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應

H-1B抽籤三度失利 哈佛華男被迫返中後很不適應
這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見

這些理由 讓越來越多旅客對阿姆斯特丹說再見