美伊和平協議緩不濟急 船舶四處找油 航運亂局恐持續數月

中東戰事衝擊燃油供應，全球航運業面臨成本與補給壓力。示意圖。（歐新社）

美國與伊朗 達成和平協議後，全球航運業仍未恢復正常。受中東戰事衝擊的燃料供應鏈尚未修復，部分船舶加油等待時間從原本兩三天延長至近兩周，富查伊拉船用燃油價 格本月初更飆上每噸1495美元的歷史新高，較新加坡 高出714美元。

根據航運業者說法，船隻不僅被迫等待數日才能補給燃油，還得繞行數百海里前往其他港口加油。有些甚至因燃油品質不佳而必須卸油後重新補給。即使戰火告一段落，供應鏈重建加上船舶重新調度仍需時間，亂局可能持續數月

全球大型散裝航運公司Diana Shipping執行長Semiramis Paliou表示，近幾周至少兩度將原本計畫在日本補給燃料的船隻改派至南韓加油，因為部分港口無法提供客戶所需數量的燃油。

DryDel Shipping執行長Costas Delaportas表示，船舶在新加坡與富查伊拉等主要加油港等待補給的時間，已從過去兩三天延長至10至12天。由於無法確定原定港口有足夠燃油供應，該公司部分船舶甚至被迫捨近求遠，改道前往新加坡加油。

除了燃料之外，潤滑油供應也開始吃緊。Delaportas表示，部分船舶目前只能取得原訂數量約六成的潤滑油。

這場危機凸顯美國與以色列對伊朗軍事行動造成的後續衝擊。其中受衝擊最大的船舶加油中心之一，就是位於荷莫茲海峽出口附近的富查伊拉。該港原本是全球第三大船舶加油港，但價格評估機構Argus指出，戰事導致原料進口受阻，加上科威特Al-Zour煉油廠供應減少，使當地低硫燃油供應大幅縮水。

供應緊張推升燃油價格。即使美伊達成協議後價格略有回落，新加坡燃油價格仍較去年同期高出逾四成。

Paliou表示，高價與短缺也帶來品質問題，公司近期多次收到品質不佳的燃油。由於劣質燃油可能損害船舶引擎，船員必須先進行檢測，若品質不符標準，還得在最近港口卸油並重新補給。

Delaportas則透露，DryDel旗下船舶近幾周已「非常頻繁」進行這類退油作業。