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電池儲能站營建成本 首低於燃氣電廠

編譯易起宇／綜合報導
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電池儲能站的營建等成本，去年首次低於燃氣發電廠，反映中國生產過剩與電動車銷售減緩，帶動電池價格下降。而中東戰爭導致燃氣價格飆漲，兩者的成本差距可能在今年進一步擴大。

據彭博彙整數據，電池儲能站2025年的均化能源成本（LCOE）年減27%至每千度78美元，首次低於燃氣電廠的102美元，並與燃煤電廠的77美元旗鼓相當。電池儲能站的LCOE已從2020年的185美元，下降超過一半。

儲能電池價格去年減少45%至平均每度70美元，跌幅遠大於轎車電池的1%、商用車電池的7%，原因是中國廠商的產量激增。北京當局立下目標，要在2027年前把全國儲能站的裝設容量提升至180百萬瓩（GW）。

地方政府提高補貼下，該國去年已安裝容量達140GW。

南韓SNE Research表示，中國製造商在全球電池儲能市場，從2020年的不到五成，去年市占率升至64%。光是去年中國產量就超過全球安裝量，導致供應過剩和價格加速下跌。

全球電動車銷售放緩也是原因之一。Techno System Research分析師藤田光貴表示，「由於電動車市放緩，電池製造商正把投資重點轉向資料中心和電廠的儲能電池，此處需求正在成長」。

同時，燃氣電廠的LCOE去年成長16%。AI資料中心的建設帶動電力需求大增，導致三菱重工等全球三大燃氣渦輪製造商訂單爆量，提高建設新燃氣電廠的成本。

彭博分析師表示，美國供應特別緊俏，「現在下訂的訂單要到2030年才能交貨」。

精華 FAQ

  • 主因是中國電池產量激增造成供應過剩，推動儲能電池價格大幅下跌；同時中東戰爭推升燃氣價格，讓燃氣電廠的建置與發電成本相對更高。

  • 彭博彙整數據顯示，電池儲能站2025年LCOE降至每千度78美元，年減27%；燃氣電廠則為102美元，兩者成本差距已轉為儲能較具優勢。

  • 南韓SNE Research指出，中國製造商市占率已從2020年不到五成升至64%，且去年產量甚至超過全球安裝量，成為價格下滑與供應過剩的核心因素。

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