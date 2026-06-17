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荷莫茲重啟後 石油明年將供應過剩…屆時油價會崩盤嗎？

編譯湯淑君／綜合外電
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荷莫茲海峽即將重啟，但基於美伊協議的脆弱性和需要時間疏通物流瓶頸和修復受損設施，...
荷莫茲海峽即將重啟，但基於美伊協議的脆弱性和需要時間疏通物流瓶頸和修復受損設施，石油供應數月後才能恢復正常，但一旦石油運輸恢復暢通，全球油市明年將供過於求。（路透）

荷莫茲海峽即將重啟，會對世界能源市場帶來什麼影響？分析師表示，基於美伊協議的脆弱性、疏通物流瓶頸和修復受損的石油設施，石油供應仍需費時數月才能恢復正常，但一旦石油運輸恢復暢通，全球油市明年將面臨供過於求。

外媒分析指出，阿拉伯聯合大公國已趁美伊衝突之際，脫離石油輸出國家組織（OPEC），每日可增產逾100萬桶。伊朗若能擺脫制裁，亦可每日給全球供應再添50萬桶。再加上阿聯和伊朗石油蘊藏豐富，只要投注時間和資金，供應量可望大增。

同時，來自新開採計畫的石油也將湧出，主要在巴西、美國和蓋亞那，據Wood Mackenzie分析，到2027年，這些新油源可望給全球油市再添280萬桶供應量，使全球總產量增到每日1.08億至1.09億桶。

伊朗戰爭引發的能源危機，已給需求蒙上一層陰影。儘管4月石油供應每日流失300萬桶，主要是運往亞洲諸國的石油供應受阻造成的短暫現象，但仍有兩股更長期趨勢影響需求。

一、是油品價格相對昂貴和供應不確定性升高，已加速推動能源轉型。例如，在歐洲，能源危機已助長電動車銷量。

二、中國也起了抑制需求作用。在能源危機期間，中國縮減石油進口，每日需求約減少400萬桶，協助穩定全球油價，其中一大部分可能以動用庫存原油或使用貯存的油品彌補，而不是藉由增產石油補足，這凸顯中國的石油消費量幾乎確定已減弱。當地5月零售銷售年比呈現萎縮，是2022年新冠肺炎疫情嚴峻時期以來首見。

綜合研判，這預示明年全球石油將供給過剩，估計每日超額產量可能在300萬桶至400萬桶之譜。石油生產者顯然對未來油價展望惴惴不安。

不過，如同油價在危機期間並未飆漲，供應彈升或許也不會導致油價直線下墜。荷莫茲海峽封閉，總計已導致全球供應因此縮減逾10億桶，但動用戰略和商業儲油已填補一大部分的供應缺口。一旦石油供應恢復順暢無阻，世界各國政府想必認為有必要再度建立緩衝庫存。若這場危機果真改變了一件事，那或許是更加重視「未雨綢繆」的重要性。

精華 FAQ

  • 分析師認為，即使海峽恢復通行，因協議脆弱、物流瓶頸尚未完全排除，加上受損設施需要修復，石油供應仍可能要再花數月才會回到正常水準。

  • 因阿聯可能增產、伊朗若解禁也可增加供應，加上巴西、美國與蓋亞那的新油源陸續投產，整體供給成長快於需求，預估每日將超出需求300萬至400萬桶。

  • 文中指出，危機期間各國已動用戰略與商業儲油填補缺口，未來供應恢復後也可能再建立庫存，因此油價雖面臨下行壓力，未必會像想像中直線崩跌。

石油 伊朗 荷莫茲海峽

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