荷莫茲重啟後 石油明年將供應過剩…屆時油價會崩盤嗎？

荷莫茲海峽即將重啟，但基於美伊協議的脆弱性和需要時間疏通物流瓶頸和修復受損設施，石油供應數月後才能恢復正常，但一旦石油運輸恢復暢通，全球油市明年將供過於求。（路透）

荷莫茲海峽 即將重啟，會對世界能源市場帶來什麼影響？分析師表示，基於美伊協議的脆弱性、疏通物流瓶頸和修復受損的石油 設施，石油供應仍需費時數月才能恢復正常，但一旦石油運輸恢復暢通，全球油市明年將面臨供過於求。

外媒分析指出，阿拉伯聯合大公國已趁美伊衝突之際，脫離石油輸出國家組織（OPEC），每日可增產逾100萬桶。伊朗 若能擺脫制裁，亦可每日給全球供應再添50萬桶。再加上阿聯和伊朗石油蘊藏豐富，只要投注時間和資金，供應量可望大增。

同時，來自新開採計畫的石油也將湧出，主要在巴西、美國和蓋亞那，據Wood Mackenzie分析，到2027年，這些新油源可望給全球油市再添280萬桶供應量，使全球總產量增到每日1.08億至1.09億桶。

伊朗戰爭引發的能源危機，已給需求蒙上一層陰影。儘管4月石油供應每日流失300萬桶，主要是運往亞洲諸國的石油供應受阻造成的短暫現象，但仍有兩股更長期趨勢影響需求。

一、是油品價格相對昂貴和供應不確定性升高，已加速推動能源轉型。例如，在歐洲，能源危機已助長電動車銷量。

二、中國也起了抑制需求作用。在能源危機期間，中國縮減石油進口，每日需求約減少400萬桶，協助穩定全球油價，其中一大部分可能以動用庫存原油或使用貯存的油品彌補，而不是藉由增產石油補足，這凸顯中國的石油消費量幾乎確定已減弱。當地5月零售銷售年比呈現萎縮，是2022年新冠肺炎疫情嚴峻時期以來首見。

綜合研判，這預示明年全球石油將供給過剩，估計每日超額產量可能在300萬桶至400萬桶之譜。石油生產者顯然對未來油價展望惴惴不安。

不過，如同油價在危機期間並未飆漲，供應彈升或許也不會導致油價直線下墜。荷莫茲海峽封閉，總計已導致全球供應因此縮減逾10億桶，但動用戰略和商業儲油已填補一大部分的供應缺口。一旦石油供應恢復順暢無阻，世界各國政府想必認為有必要再度建立緩衝庫存。若這場危機果真改變了一件事，那或許是更加重視「未雨綢繆」的重要性。