美封鎖Anthropic再掀歐洲主權AI呼聲 G7峰會將討論「可信夥伴」機制

美國和歐洲將在G7峰會討論為先進人工智慧（AI）模型建立「可信夥伴」機制。（美聯社）

鑒於川普政府禁止Anthropic向外國供應最新工具，美國和歐洲將討論為先進人工智慧（AI）模型建立「可信夥伴」機制。

英國金融時報引述知情人士報導，美國商務部長盧特尼克在法國舉行的七大工業國集團（G7 ）峰會場邊，曾和歐洲官員討論這項提議。各國領袖周三將在峰會上討論「可信夥伴」的構想。

依照安排，美國緊密的盟友可優先使用最新AI模型。Anthropic執行長阿莫迪、OpenAI 執行長奧特曼 等科技公司業者也預定與會。

美國以國家安全為由，禁止Anthropic輸出 Mythos和Fable模型後，已加深歐洲和矽谷的疑慮，擔心川普政府準備把取得美國科技的管道當成施壓工具。

歐盟執委會科技事務執委薇勒庫南（Henna Virkkunen）告訴金融時報，華府應避免對歐盟等夥伴採取「歧視性」措施。

Anthropic宣稱，Mythos能找出重大的網路安全漏洞。該公司起初基於安全考量，只開放部分美國機構使用，本月把使用權擴大至部分歐洲機構和企業。

不過，美國政府上周發現Anthropic找到繞過安全防護機制的方法後，已下令該公司停止讓非美國籍人士使用。Anthropic表示，正配合川普政府解決相關疑慮。

這也證實了歐洲最深的疑慮。華府形同首度動用所謂的「斷供開關」，也就是隨時中止外國使用美國AI系統的能力。

世界各國政界隨即陷入恐慌，也憂心本國過度仰賴美國AI技術。歐洲反應尤其強烈，再度掀起推動所謂「主權AI」的呼聲，主張各國應自行掌控AI模型、運算基礎設施和資料，而不是仰賴可能遭外國政府限制或收回的系統。

有鑒於此，法國情報機關周二已終止和美國Palantir的合約，改採本土競爭對手ChapsVision。法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）也宣布2030年前再投入6.55億歐元發展AI，政府人員則可使用由法國Mistral技術驅動的AI助理。

Anthropic中止先進AI服務，也讓AI競賽的風險更難以漠視。除了法國Mistral以外，歐洲並沒有開發最先進AI模型的公司，而Mistral目前的模型仍落後美國同業。歐洲資料中心的擴建，也一直受到能源成本高昂、資金受限和法規束縛。

美國的作風也可能傷害自己另一項更廣泛的策略，也就是搶在中國大陸之前，主導塑造全球AI格局。以「矽和平」（Pax Silica）為例，這是由美國主導的科技聯盟，目標是在戰略夥伴之間建立安全的半導體供應鏈和先進製造網路，並明確以抗衡中國大陸AI發展為目的。

這個聯盟成員包括日本、南韓、英國和以色列，是華府試圖把盟友納入以美國為核心的AI基礎設施體系。印度在新德里峰會上成為最新成員，也為華府帶來一項重大的外交成果。

華頓商學院旗下的AI責任研究室研究員艾瑞（Jonathan Iwry）說，最先進AI本身已成為美國軟實力的工具，而美國如何行使控制權，將決定盟友是否會繼續以美國為中心布局科技生態系。

他說：「單方面行使控制權，短期內或許能提高美國的籌碼，但長期也可能促使盟友降低對美國AI的依賴。」

艾瑞說：「更大的挑戰不只是維護美國國家安全，而是要以不損害盟友信任和信心的方式達成這項目標。否則，美國為維持全球領導地位所採取的行動，反而可能促使盟友轉向其他選擇。」