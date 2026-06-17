小摩：2030年AI基建投入上看5.5兆美元

摩根大通預估，AI超大規模資料中心營運商到2030年將投入約5.5兆美元建設資料中心與運算基礎設施，大部分資金將來自債務融資。示意圖。（路透）

摩根大通 近日上調對大型科技公司投入人工智慧（AI）基礎設施的資本支出與融資規模預測。

小摩 策略師週二發布研究報告指出，預估到2030年，AI超大規模資料中心營運商將為此投入約5.5兆美元，較去年11月的預測增加4,000億美元，其中約4.1兆美元將來自債務融資，反映市場普遍預期這些企業將利用借入資金支應更高比率的資本開支。

圍繞AI基礎設施的投資競賽，已顯著推升企業債的發行。包括Tarek Hamid在內的摩根大通策略師表示，自去年11月發布前次預測以來，與AI及資料中心相關的債券 發行規模已突破3,000億美元，並指出資料中心債券正是今年初整體發債量逼近歷史新高的重要推手。

晶片大廠輝達（NVIDIA）周一也加入科技巨擘大規模發債行列，發行總額達250億美元的高評級債券，吸引約850億美元認購，反映投資人積極參與AI成長浪潮的布局。

小摩策略師預測，未來五年高評級債券市場將引領AI融資趨勢，預計可為資料中心提供約2.1兆美元資金，而槓桿融資市場則將再挹注3,500億美元。

策略師在報告中寫道：「迄今為止，企業信貸市場一直扮演主要角色，但我們預期發行人將善用各類資本市場工具，以因應成長所需資金。」

針對剩餘資金缺口，策略師估計約1兆美元將來自內部現金流，4,000億美元來自增發新股募資，3,000億美元來自結構型產品市場，因此仍需約1.4兆美元的另類資本填補。

報告同時強調，超大規模資料中心營運商仍維持「驚人的獲利能力」。策略師預期到2027年，這些企業現金流將超過9,000億美元。目前雖高度依賴槓桿融資，但未來若利率環境不再具吸引力時，可適時轉向依賴營運現金流或其他融資管道。