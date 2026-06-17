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「不能沒完沒了」 日本企業領袖首度對5500億美元對美投資發難

日本5月出口大增17% 日圓貶值推升進口再現貿易逆差

編譯劉忠勇／綜合外電
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日圓貶值導致進口成本上升，抵銷出口增幅。（路透）
日圓貶值導致進口成本上升，抵銷出口增幅。（路透）

日本5月出口成長17%，創2022年11月以來最高成長，但因日圓疲弱推高進口額，日本5月貿易收支陷入四個月來首見逆差。

日本財務省周三公布，未經季節調整的5月貿易逆差為3,786億日圓（約23.6億美元），低於分析師預估的5,476億日圓。

5月進口額較去年同期增加12.5%。不過，進口量下滑近7%，顯示日圓貶值導致進口成本上升，抵銷出口增幅。

財務省資料顯示，5月日圓兌美元平均匯價為158.29日圓，較去年同期貶值10%。日圓走弱會推高能源等原料的進口成本，壓縮供應商利潤，但出口商在海外市場則更具競爭力。

農林中金總合研究所首席經濟學家南武志說：「若扣除日圓貶值推高金額的部分，在亞洲各國紛紛要求採取撙節措施的情況下，很難想像日本出口會大幅成長。因此，我預料貿易逆差仍會持續。」

進口增加主要受到半導體和電子產品進口額大增55%所帶動，通訊設備進口額也成長48%。

日本自美國進口的石油產品暴增逾660%，原油進口也大幅成長。日本經濟產業省表示，預料可確保石油供應穩定至2028年3月。

人工智慧（AI）相關科技產品需求持續暢旺，支撐日本出口維持強勁。晶片出口增加61.2%，其中對中國大陸出口大幅成長。汽車出口也增加近19%；由於去年比較基期較低，非鐵金屬出口同樣明顯上升。

日本對美貿易順差連續六個月縮小，可見日本企業仍在調適川普政府加徵的關稅。川普去年同意把日本產品關稅定為15%，並把汽車關稅調降至同一水準；日本則承諾增加對美投資。

精華 FAQ

  • 主要原因是日圓貶值使進口成本上升，5月進口額年增12.5%，雖然出口成長17%，仍不足以抵消進口增加，因此貿易收支轉為逆差。

  • 半導體和電子產品進口額大增55%，通訊設備增加48%，美國石油產品暴增逾660%，原油進口也明顯成長，推升整體進口金額。

  • AI相關科技產品需求持續暢旺，帶動晶片出口增加61.2%，對中國大陸出口明顯成長，汽車出口也近增19%，非鐵金屬則因基期較低而上升。

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