我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧奪金獲獎勵終身免費冰淇淋 劉美賢大讚這個口味

世界盃／席丹兒子是門將 精采撲救讓梅西豎起大拇指

AI熱潮重塑科技版圖 紐時：台韓吃下紅利 中國從世界工廠變局外人

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
NVIDIA執行長黃仁勳（右）與SK集團董事長崔泰源2日在台北國際電腦展SK海力...
NVIDIA執行長黃仁勳（右）與SK集團董事長崔泰源2日在台北國際電腦展SK海力士攤位合影。(路透)

人工智慧（AI）熱潮正在改寫全球科技版圖。AI系統的核心是晶片，但隨著模型規模愈來愈大，儲存資料的能力也變得同樣關鍵。目前最先進的記憶體技術幾乎都掌握在南韓與台灣手中，供應吃緊推升價格，也讓大量財富流向這兩個亞洲民主國家；中國大陸則未能在這波熱潮中占到關鍵位置。

紐約時報報導，輝達Nvidia）執行長黃仁勳6月出席台北國際電腦展（Computex）時，受到如搖滾明星般的追捧，不斷有人找他簽名、合照。他在南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）攤位上，於一片輝達AI超級電腦使用的記憶體晶圓寫下：「請多生產一些 :)（Please make more :)）。」

這句話並不只是玩笑。隨著科技巨頭在全球投入數千億美元興建資料中心，支撐AI運作所需的晶片、連接設備與電力系統，需求正快速超過供給。這波投資熱潮不只讓輝達成為全球市值最高的上市公司，也帶動許多生產AI資料中心關鍵零組件的半導體企業崛起，其中不少是美國民眾並不熟悉的亞洲公司。

在這條高階AI供應鏈中，中國企業明顯缺席。儘管北京多年來投入大筆資金，中國仍被排除在先進AI伺服器供應鏈的大部分環節之外。對華府而言，這幾乎是一場意外的勝利；原本想透過補貼政策把科技製造業移出中國，實際效果反而不如AI熱潮帶來的轉變來得快速。

這也和上一波硬體產業大繁榮形成鮮明對比。20年前，智慧手機浪潮讓中國成為世界工廠。當時美國相信經貿往來有助維持和平，因此樂見其成，最後卻培養出中國這個強大競爭對手。如今情勢已不同，中國沒能複製當年的成功模式，反而錯過這波AI供應鏈重組。

過去，台灣與南韓企業曾透過合資、在大陸設廠、挖角工程師等方式，協助中國發展半導體產業。如今，它們正獨享這波榮景。受惠者也不只晶片業，還包括機櫃、電力系統與散熱設備等周邊供應鏈。

例如，過去靠組裝智慧手機與筆電壯大的鴻海（Foxconn）與廣達（Quanta），如今在墨西哥、東南亞與台灣生產AI伺服器；曾被視為相對不起眼的台達電（Delta Electronics），也因AI資料中心需要電源轉換器與液冷設備，快速成長。

不過，這波榮景也伴隨疑慮。台灣過去曾經歷多次景氣大起大落，企業倒閉、經濟受創的記憶仍在。投資人也擔心，AI熱潮未必能達到華爾街過高的期待。上周晶片股一度重挫，就再次提醒市場，AI泡沫風險仍然存在。

即便如此，這波AI熱潮已經凸顯一件更重要的事：全球最先進的AI供應鏈正在成形，而且幾乎不再依賴中國。這條供應鏈的核心，則落在全球地緣政治最敏感的台灣與南韓。

精華 FAQ

  • 因為AI模型愈來愈大，對高階記憶體與資料中心零組件需求暴增，而這些先進技術多由台灣與南韓企業掌握，供給吃緊也推升了價格與獲利。

  • 文章指出，中國雖投入大量資金發展半導體，仍未能進入先進AI伺服器供應鏈核心，尤其在記憶體、設備與關鍵零組件環節都缺乏主導地位。

  • 不只晶片廠，伺服器組裝、機櫃、電力系統與散熱設備都同步受惠。鴻海、廣達與台達電等企業，因AI資料中心擴張而迎來新的成長動能。

黃仁勳 輝達 Nvidia

上一則

台灣晶華集團海外拓點 擬洽購美國高階飯店

下一則

近十年罕見 中國民眾存款搬家 兩月流失2兆人民幣

延伸閱讀

誰說只見新人笑？這些傳統產業轉型 搭上AI成意外贏家

誰說只見新人笑？這些傳統產業轉型 搭上AI成意外贏家
韓媒：台韓半導體雙胞胎「同命不同運」台灣就業贏南韓關鍵曝光

韓媒：台韓半導體雙胞胎「同命不同運」台灣就業贏南韓關鍵曝光
中美AI戰線南移拉美 NVIDIA否認成晶片輸中通道

中美AI戰線南移拉美 NVIDIA否認成晶片輸中通道
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

2026-06-12 02:00
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
富爸爸作者清崎表示，黃金有望漲至每英兩3.5萬美元。圖擷取自X @FT__Trading

黃金反攻號角響起…富爸爸作者：2035年上看3.5萬美元

2026-06-15 10:49
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

2026-06-12 18:33
美國5月CPI數據出爐。(歐新社)

3年來首見 美CPI年增率破4% 美股期指跌

2026-06-10 08:48

超人氣

更多 >
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制