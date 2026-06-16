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Pizza Hut 27億美元被母公司賣了 中國事業歸「百勝中國」

編譯劉忠勇／綜合外電
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中國長期是必勝客的亮點市場。必勝客在中國銷售額約占品牌整體銷售19%，並持續穩定...
中國長期是必勝客的亮點市場。必勝客在中國銷售額約占品牌整體銷售19%，並持續穩定成長。(路透)

百勝餐飲集團（Yum Brands）計劃透過兩筆合計27億美元的交易出售旗下必勝客（Pizza Hut），專注於成長較快的肯德基（KFC）和塔可貝爾（Taco Bell）事業。

私募股權公司LongRange Capital同意以15億美元收購必勝客，不包括中國事業。2016年從百勝餐飲集團分拆獨立的百勝中國，則將以12億美元買下必勝客中國事業。

百勝餐飲集團周二在紐約股價收盤上漲1.9%。在香港上市的百勝中國控股今天（周三）下跌1.4%，報港幣339.6元。

必勝客多年來一直拖累百勝餐飲集團獲利。新冠肺炎期間，民眾長時間待在家中，一度帶動披薩需求大增，但連鎖業者此後一直難以維持當時表現。達美樂披薩和「棒！約翰」（Papa John's）等純披薩連鎖店股價至今仍未重回2021年底高點。

eToro市場分析師諾斯（Sam North）說：「LongRange Capital實際上買下的是一個全球知名、但需要更明確經營方向的品牌；百勝中國出手收購，則讓當地經營團隊對這個重要市場掌握更多主導權。」

諾斯說：「以這麼知名的品牌來看，售價不算亮眼，但卻消除了一個持續的拖累，也給了必勝客一個逆轉重新出發的機會。」

中國長期是必勝客的亮點市場。必勝客在中國銷售額約占品牌整體銷售19%，並持續穩定成長；相較之下，美國必勝客銷售已連續五季下滑。

百勝中國完成收購中國事業後，使用必勝客品牌不再需要支付授權費。百勝中國目前自營或授權經營逾1.8萬家門市，並計劃在2028年前把必勝客門市擴增至6,000家以上。百勝餐飲集團和百勝中國也同意，建立和肯德基中國成長掛鉤的財務激勵機制，並將合作推動Taco Bell在中國的擴張。

百勝餐飲集團旗下另外兩大品牌肯德基和Taco Bell表現仍然強勁。若不計必勝客，百勝去年核心營業利益成長10%，而必勝客占集團整體營業利益不到10%。

精華 FAQ

  • 百勝餐飲集團計劃透過兩筆交易出售必勝客，總金額達27億美元。其中海外業務由LongRange Capital以15億美元收購，中國事業則由百勝中國以12億美元買下。

  • 必勝客在中國一直是少數表現亮眼的市場，銷售約占品牌整體19%，且持續成長。百勝中國接手後，可直接主導營運，也不必再支付品牌授權費。

  • 必勝客長年拖累百勝餐飲集團獲利，出售後可讓公司更聚焦成長較快的肯德基與塔可貝爾。分析師認為，雖然售價不算亮眼，但有助於移除長期包袱。

香港 肯德基 新冠肺炎

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