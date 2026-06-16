國際油價Q4 下探75美元
美國與伊朗19日將簽署臨時和平協議，布蘭特油價16日盤中跌到三個月低點，摩根史坦利與高盛也陸續調降國際油價預測。摩根史坦利（大摩）調降第3季布蘭特原油現貨均價到每桶90美元，低於先前預估的100美元，第4季布蘭特原油現貨均價也跌到每桶80美元。
高盛也下調第4季布蘭特原油期貨預估均價至每桶80美元，低於之前預估的90美元，明年均價也調降5美元，成為每桶75美元。高盛對西德州中級原油第4季均價的最新預估為每桶75美元，明年降至70美元。
美國總統川普15日表示，美國與伊朗已初步簽署終結雙方衝突的協議，伊朗總統裴澤斯基安也表示這項臨時協議，是邁向停止戰鬥的「重要一步」。伊朗官媒引述外長阿拉奇說法，與最終協議相關的新一輪談判，可能19日展開。
美伊這項14點瞭解備忘錄（MOU）細節還沒公布，但有望延長停火60天，啟動複雜的伊朗核子協商，在這60天荷莫茲海峽將免費自由通行。彭博資訊與路透都引述美方官員指出，協議文本可能未來兩天公布。
市場預期美伊達成協議後，荷莫茲海峽重啟將帶動中東石油出口回升，布蘭特原油期貨16日盤中挫跌2.6%至每桶81美元，西德州中級原油期貨也一度跌2.9%至每桶78.41美元，都是3月來最低。
主因是美伊傳出將簽署臨時和平協議，市場認為衝突降溫後，荷莫茲海峽與中東石油運輸風險下降，供給可能回升，因此油價快速回落。 摩根史坦利將第3季布蘭特原油現貨均價下修至每桶90美元，低於原先的100美元；第4季預估也降到每桶80美元，反映看淡後市。 高盛把第4季布蘭特原油期貨均價調降至80美元，明年均價再降5美元至75美元；西德州中級原油第4季估75美元，明年降至70美元。
精華 FAQ
主因是美伊傳出將簽署臨時和平協議，市場認為衝突降溫後，荷莫茲海峽與中東石油運輸風險下降，供給可能回升，因此油價快速回落。
摩根史坦利將第3季布蘭特原油現貨均價下修至每桶90美元，低於原先的100美元；第4季預估也降到每桶80美元，反映看淡後市。
高盛把第4季布蘭特原油期貨均價調降至80美元，明年均價再降5美元至75美元；西德州中級原油第4季估75美元，明年降至70美元。
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