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多國央行 未來1年有意增持黃金

財經新聞組／綜合報導
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世界黃金協會（WGC）表示，各國央行仍然熱衷於黃金，近期金價下跌並沒有改變他們的...
世界黃金協會（WGC）表示，各國央行仍然熱衷於黃金，近期金價下跌並沒有改變他們的想法。（路透）

世界黃金協會（WGC）16日表示，在該協會調查的央行中，有45%預計將在未來12個月內增加黃金持有量，比一年前增加2個百分點。

在WGC於2月5日至5月19日期間進行的年度調查中，74家央行中有54%表示，其黃金部位將維持不變，而1%的央行預計黃金部位將會下降。

值得注意的是，多數央行的回覆是來自2月底中東衝突爆發後。在這場戰事期間，油價上漲，引發通膨可能讓央行維持高利率更久的擔憂，導致金價下跌。WGC全球央行部門負責人樊少凱表示，各國央行仍然熱衷於黃金，近期的金價下跌並沒有改變他們的想法。

根據諮詢公司Metals Focus，2026年各國央行對黃金的需求量將比去年下降15%，但仍高於2022年之前的水準，這對市場來說構成一個持續的支撐因素。

WGC表示，93%的受訪者表示，已經持有黃金，高於一年前的81%。

在眾多促成持有黃金的原因中，高達90%的受訪者表示，黃金在危機時期表現出色。其他主要原因還包括長期價值儲存和投資組合多元化。新興市場和開發中經濟體的受訪者（85%）則更看重黃金作為地緣政治風險的避險工具作用。

隨著一些央行繼續轉移其黃金，9%的受訪者表示，他們在過去12個月中增加了國內黃金準備，高於去年的5%；10%的受訪者表示，他們已將分散存放海外黃金準備的地點，比率高於去年的2%。未來12個月有7%的央行計劃增加存放在國內的黃金，9%的央行計劃將海外存放地點多元化。

然而，WGC研究表明，英國央行仍然是最受歡迎的黃金存放地點，其次是存放在本國以內，接著是國際清算銀行（BIS）。

根據彭博資訊的報價，現貨黃金16日上漲0.74%，達到每英兩4,343.25美元。

向來信奉黃金的暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎，15日在X發文表示，「黃金終於開始動了。一天內大漲超過100美元」。

他指出，就算未能把握今天的漲勢也沒有關係，因為他有信心到2035年時，金價會來到每英兩3.5萬美元；這意味黃金相較於當前價位，還有將近714%的上漲空間。

精華 FAQ

  • 在74家受訪央行中，45%預計未來12個月增加黃金持有量，54%表示維持不變，僅1%預計下降，顯示官方部門對黃金配置仍偏正向。

  • 受訪央行最重視黃金在危機時期的表現，其次是長期價值儲存與投資組合多元化；新興市場與開發中經濟體更看重其地緣政治避險功能。

  • WGC指出，英國央行仍是最受歡迎的存放地點，其次是本國境內，再來是國際清算銀行BIS；部分央行也在增加國內與海外分散存放。

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