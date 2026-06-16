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全球伺服器廠營收 Q1增加30%

記者蕭君暉／綜合報導
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IDC指出，來自超大規模企業和大型CSP的AI基礎設施投資規模，沒有出現放緩跡象...
IDC指出，來自超大規模企業和大型CSP的AI基礎設施投資規模，沒有出現放緩跡象。（路透）

市調機構IDC公布2026年第1季全球伺服器供應商營收達到1226億美元，年增30.4%，反映由人工智慧（AI）驅動的基礎建設投資，已從週期性轉向持久性，隨著雲端服務供應商（CSP）持續擴大投資，鴻海、廣達、緯穎與緯創等AI伺服器供應商，可望持續受惠。

IDC指出，來自超大規模企業和大型CSP的AI基礎設施投資規模，沒有出現放緩跡象，雖然需求依然強勁，但元件供應，尤其是DRAM和NAND的缺貨，限制了近期出貨量。

IDC說，非x86伺服器第1季營收達到587億美元，年增107.6%，占市場總營收的47.9%，迅速靠近x86的市占率。而x86伺服器營收達到639億美元，反映出因零件供應限制影響出貨量，年減2.9%。GPU加速伺服器創造了689億美元的營收，年增24.8%，占市場總營收的56.2%。其他加速伺服器年增飆升122.1%，達到177億美元。

成長最快的前三名地區為加拿大，年增190.9%、中東與非洲，年增121.4%，以及西歐，年增80.6%。超大規模企業與大型CSP在2026年投入數千億美元資本支出，支撐了對GPU伺服器平台的大規模需求。

AI基礎設施的採用不再侷限於最大的公有雲。主權AI計畫，即政府主導的國家控制AI運算基礎設施建設計畫，現已遍及超過40個國家，形成一個政策驅動的需求層，幾乎不受商業預算週期影響。

頂尖OEM廠商指出，DRAM、NAND、CPU及硬碟的供應限制了短期的成長。

精華 FAQ

  • IDC統計第1季全球伺服器供應商營收達1226億美元，較去年同期大增30.4%。成長主因來自AI基礎建設投資持續擴張，帶動整體市場維持強勁動能。

  • 報告提到，隨雲端服務供應商持續加碼投資，鴻海、廣達、緯穎與緯創等AI伺服器供應商可望受惠。AI伺服器需求已由短期景氣循環轉為較長期的結構性成長。

  • 雖然AI需求依然強勁，但DRAM、NAND、CPU與硬碟等元件供應不足，限制近期出貨量。特別是x86伺服器受零件短缺影響，首季營收反而年減2.9%。

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