川普眼中只剩習近平？美媒：G7憂遭G2踢出局 日歐驚覺「背後沒人」

第52屆G7高峰會15日至17日在法國艾維安舉行，美國總統川普（左）15日在峰會場邊與法國總統馬克宏舉行雙邊會晤並握手。（歐新社）

Politico 15日報導，全球幾個最大經濟體一向希望攜手應對中國日益增長的經濟威脅，但美國總統川普 更傾向單打獨鬥。川普5月在北京會晤中國國家主席習近平 時，將川習會稱為「G2」；這種做法削弱了歐洲等美國傳統盟友試圖建立統一戰線，共同因應中國廉價商品大量湧入西方市場的努力。

川普當時幾乎已明確表達更重視美中雙邊互動，而非與盟友協調應對中國的立場。他告訴記者：「這就是G2。」指的是一個有別於七大工業國集團（G7 ）的架構，「他們有G7、G8，而這是G2。」

法國總統馬克宏主辦G7峰會期間，將中國廉價商品議題列為優先事項，並於上周召集其他G7領袖，以及中國、印度和巴西領導人通話討論相關問題。然而，白宮公布的本屆峰會優先議題清單中甚至未提及中國。更複雜的是，川普政府對中國加徵關稅後，大量中國出口商品轉而流向其他西方市場，其中以歐洲最為明顯。

美國政府計畫就中國廉價商品議題與中方進行更多雙邊會談，川普與習近平更已安排9月在華府再次舉行峰會。一名美方資深官員在13日的簡報會上強調，美國不會等待全世界手牽手、找出一套協調一致的方式來處理中國的行為，「我們正透過各種措施立即採取行動。」但也補充說，美方樂於與其他國家合作協調，共同解決相關失衡問題。

歐洲則開始意識到，在應對中國問題上可能必須自行採取行動。曾在拜登政府擔任國務院首席經濟學家的鮑恩（Chad Bown）表示：「歐洲似乎已準備好對中國採取行動，這正是美國期待已久的時刻，但川普政府似乎對此毫無興趣。」

不過，歐盟國家擔心可能迅速引發反噬自身的貿易戰，尚未準備追隨川普最具對抗性的貿易政策，例如單邊關稅措施，而是主張透過外交途徑處理問題，包括加強與北京對話以及分散貿易夥伴。儘管從美國、德國到加拿大與日本，各國都面臨類似挑戰，但西方陣營缺乏團結，正削弱G7國家對中國產能過剩問題的應對能力。

鮑恩指出，在歐洲，「拖慢他們行動的一部分原因，是擔心遭到報復。」他說：「他們擔心，一旦面臨中國的脅迫與報復，美國不會站在他們身後。」

日本已親身體驗過這種情況。中方不滿首相高市早苗「台灣有事」答辯，已連續4個多月限制稀土出口，威脅日本汽車、手機及其他高科技產品的製造供應鏈；與此同時，川普前往北京與習近平友好互動，並再次提出以「G2」取代G7的構想。

一名前日本政府官員表示，東京方面一直對川普讚揚習近平保持警惕。川普曾稱習近平是「朋友」、「偉大的領導人」以及「非常有權勢的人」。這名前官員表示，關於G2的概念，「無論是正式還是實質上，日本都有充分理由感到憂慮。」

G7其他成員國也有同樣的擔憂。美方即使只是討論把歐洲、加拿大、日本排除在重大國際決策與經濟安排之外，都會加深外界對川普交易式外交風格的疑慮，擔心美國可能透過投資協議損害傳統盟友與夥伴的利益。與此同時，外國領袖也懷疑川普是否能單憑一己之力改變中國的行為。

一名駐華府的亞洲外交官表示，中國政府肯定會百分之兩百利用G2這個概念，但只會吸收有利的部分、排除不利的部分；這就像當年中國加入世界貿易組織（WTO）時，外界相信中國會因此轉變成一個負責任、可靠且遵守規則的國家，但事實證明，這根本沒有發生。